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بلينكن يؤكد لرئيس الإمارات موقف بلاده الثابت بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها
https://sputnikarabic.ae/20221027/بلينكن-يؤكد-لرئيس-الإمارات-موقف-بلاده-الثابت-بشأن-دعم-أوكرانيا-ووحدة-أراضيها-1069522913.html
بلينكن يؤكد لرئيس الإمارات موقف بلاده الثابت بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها
بلينكن يؤكد لرئيس الإمارات موقف بلاده الثابت بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية بينها الأزمة في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T01:47+0000
2022-10-27T01:54+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي، وناقشا عددا من القضايا الملحة، حيث جدد خلالها أنطوني بلينكن على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بلينكن يؤكد لرئيس الإمارات موقف بلاده الثابت بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها

01:47 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 01:54 GMT 27.10.2022)
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يتبع
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية بينها الأزمة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي، وناقشا عددا من القضايا الملحة، حيث جدد خلالها أنطوني بلينكن على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
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