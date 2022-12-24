https://sputnikarabic.ae/20221224/الصين-تعارض-بشدة-التوقيع-على-قانون-تفويض-الدفاع-الوطني-الأمريكي-سنحمي-سيادتنا-بقوة-وحسم-1071540894.html

الصين تعارض بشدة التوقيع على قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي": سنحمي سيادتنا بقوة وحسم

الصين تعارض بشدة التوقيع على قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي": سنحمي سيادتنا بقوة وحسم

عبرت بكين، اليوم السبت، عن أسفها ومعارضتها الشديدة لتوقيع أمريكا قانون تفويض الدفاع الوطتي للسنة المالية 2023، والذي ‏يتضمن محتوى سلبي عن الصين. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T09:40+0000

2022-12-24T09:40+0000

2022-12-24T09:40+0000

الصين

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أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي: "إن هذا القانون، في تجاهل تام للحقائق، يزيد من رواية "التهديد الصيني"، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويهاجم الحزب الشيوعي الصيني ويشوه سمعته"، مضيفة أن "هذا استفزاز سياسي خطير ضد الصين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضافت المتحدثة أن "الصين بذلت مساع جادة تجاه الولايات المتحدةط.و"يحتوي قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي" أيضا على عدد كبير من الأحكام السلبية في تايوان، والتي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، والشروط المنصوص عليها في الصين والولايات المتحدة الثلاث، وبياناتهما المشتركة"، وفقا للمتحدثة.وقالت عن القانون الأمريكي إن "هذا يرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" ويؤثر بشدة على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".وحثت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمريكا "على أن تتابع بجدية التفاهمات المشتركة الهامة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن في جزيرة بالي الإندونيسية الشهر الماضي، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية والتحيز الأيديولوجي، وتبني وجهة نظر موضوعية وعقلانية لتنمية الصين والصين والولايات المتحدة".وقالت المتحدثة إن "الصين ستتخذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".ويمول مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي" مشاريع وبرامج دفاعية أمريكية، بما في ذلك 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و10 مليارات دولار لتحديث القدرات الأمنية لتايوان.

https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-هي-أول-خط-أحمر-يجب-عدم-تجاوزه-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1070162798.html

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان