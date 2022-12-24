https://sputnikarabic.ae/20221224/بيان-جديد-من-السعودية-بشأن-إجراءات-السفر-إلى-قطر-1071541457.html
بيان جديد من السعودية بشأن إجراءات السفر إلى قطر
بيان جديد من السعودية بشأن إجراءات السفر إلى قطر
أعلنت السلطات السعودية، عودة العمل بإجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:55+0000
2022-12-24T09:55+0000
2022-12-24T09:55+0000
السعودية
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جاء ذلك في إعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية.وذكرت الجوازات أنه "بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية".ونوهت بأن "تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن (3) أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي".كما شددت على "أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة".وكانت السعودية قد أعلنت قبل المونديال أن سفر المواطنين السعوديين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم لن تتم إلا عن طريق بطاقة "هيا".وأوضحت الهيئة بأنه "لا يمكن سفر المواطن إلى قطر بواسطة الهوية الوطنية، ويلزم السفر بواسطة وثيقة جواز السفر، مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر".يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أقيمت في قطر بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221102/الجوازات-السعودية-تشترط-الحصول-على-بطاقة-هيا-للسماح-بالسفر-إلى-قطر-لحضور-فعاليات-كأس-العالم-1069737054.html
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السعودية, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
السعودية, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
بيان جديد من السعودية بشأن إجراءات السفر إلى قطر
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أعلنت السلطات السعودية، عودة العمل بإجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
جاء ذلك في إعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت الجوازات أنه "بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية".
ونوهت بأن "تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن (3) أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي".
كما شددت على "أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة".
وكانت السعودية قد أعلنت قبل المونديال أن سفر المواطنين السعوديين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم لن تتم إلا عن طريق بطاقة "هيا".
وأوضحت الهيئة بأنه "لا يمكن سفر المواطن إلى قطر
بواسطة الهوية الوطنية، ويلزم السفر بواسطة وثيقة جواز السفر، مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر".
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أقيمت في قطر بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.