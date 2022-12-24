https://sputnikarabic.ae/20221224/تحليل-الهند-والصين-تتعاونان-مع-روسيا-اعترافاً-بأهمية-موسكو-للأمن-1071541894.html

تحليل: الهند والصين تتعاونان مع روسيا اعترافاً بأهمية موسكو للأمن

تحليل: الهند والصين تتعاونان مع روسيا اعترافاً بأهمية موسكو للأمن

قال خبراء لسبوتنيك إن الهند والصين واصلتا تعاونهما النشط مع روسيا على الرغم من الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة ضد البلاد بسبب فهم دور موسكو... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T10:13+0000

2022-12-24T10:13+0000

2022-12-24T10:13+0000

العالم

روسيا

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وقال بانكاج جها، الأستاذ الهندي في جامعة جيندال العالمية: "أعتقد أن العقوبات لا تعمل. ما تنشئه هو المرونة في مواجهة العقوبات. إذا كنت تريد فك ارتباط روسيا بالمجتمع الدولي، عن المسرح الدولي، فسوف ترتكب خطأ كبيرا لأن روسيا حاسمة في عدد من القضايا، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي، أو في حالة الطاقة".وفي هذا الصدد ، قال الخبير لوكالة سبوتنيك إن نيودلهي، التي تولت رئاسة مجموعة العشرين من إندونيسيا في ديسمبر، تتوقع أن ترى روسيا أكثر انخراطًا في المفاوضات ضمن صيغة مجموعة العشرين وعلى مستويات أخرى من التعاون الدولي، مضيفا أن ذلك سيساعد الدول الأخرى. لفهم موقف موسكو بشكل أفضل من أوكرانيا.وفي حديثه عن العلاقات الروسية الهندية، أشار جها أيضا إلى أن نيودلهي كانت العاصمة الوحيدة الصديقة لواشنطن التي لم تدين العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا أو فرضت أي عقوبات على البلاد. وقال الخبير إنه بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا والولايات المتحدة ، فإن الهند قادرة على منع تأثير الصراع الأوكراني على العلاقات الدولية وتعزيز منظور غير متحيز بشأن الوضع.وقال جها: "في عام 2021 ، قال الرئيس [الروسي] [فلاديمير] بوتين نفسه إن الغرب كان يلامس تلك المناطق المضطربة داخل أوكرانيا نفسها ، ثم نرى هذا النوع من الأزمات ، مما يعني أنه كان يحذر الغرب فيما يتعلق بالاحتكاكات، وبالتالي، إذا أنت تساوي الطرفين ، أعتقد أن الغرب هو نفسه المسؤول عن هذا الصراع ".كلمات الخبير الهندي حول أهمية دور روسيا في ضمان الأمن العالمي وتوقعات الغرب غير الواقعية بشأن العقوبات التي تعيد عقارب الساعة إلى الوراء في تنمية البلاد ، حظيت أيضًا بدعم نيلسون وونغ ، نائب رئيس مركز شنغهاي للدراسات الاستراتيجية والدولية.وقال الخبير الصيني "عليك أن تواجه حقيقة أن روسيا لا يمكن هزيمتها. روسيا هي واحدة من أهم الدول في العالم وعليك التعامل مع روسيا".في مقابلته مع سبوتنيك، اعتبر وونغ أن الصداقة الشخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، هي الأكثر تأثيرًا اليوم. لقد مرت ثلاثة أشهر فقط منذ أن أجرى الزعيمان محادثاتهما الأخيرة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، لكن وفقًا لوسائل الإعلام الروسية ، يخططان بالفعل لإجراء مفاوضات أخرى في أواخر ديسمبر لمناقشة أحداث 2022، وأضاف وونغ.

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العالم, روسيا