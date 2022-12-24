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https://sputnikarabic.ae/20221224/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-شرقي-إيران-1071558642.html
زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة بشروية الإيرانية في محافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرقي البلاد. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T18:24+0000
2022-12-24T18:24+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبية محمد علي أخوندي، أن مدينة بشروية تعرضت لزلزال قوي وقع عند الساعة الرابعة و54 دقيقة من عصر اليوم، وفي عمق 8 كم عن سطح الأرض.وأكد أخوندي أن الزلزال القوي وقع على بعد 3 كم عن مدينة بشروية، في وقت هرعت فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ بوقوعه، مضيفًا أنه الزلزال لم يخلف أي ضحايا أو مصابين.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا الزلزال تسبب في أضرار ودمار في 3 منازل غير مأهولة بالسكان في قرية كرند التابعة لمدينة بشروية، لافتًا إلى إقامة مخيمات في جميع القرى المحيطة بمنطقة الزلزال، وإيواء الأهالي، والجهود المتواصلة بهدف توفير وقود الغاز للمناطق التي تعرضت إلى انقطاع خدمة الغاز بسبب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20221005/إصابة-170-شخصا-إثر-حدوث-زلزال-بقوة-54-ريختر-في-إيران-1068629405.html
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زلزال إيران, إيران, أخبار العالم الآن
زلزال إيران, إيران, أخبار العالم الآن

زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران

18:24 GMT 24.12.2022
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة بشروية الإيرانية في محافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبية محمد علي أخوندي، أن مدينة بشروية تعرضت لزلزال قوي وقع عند الساعة الرابعة و54 دقيقة من عصر اليوم، وفي عمق 8 كم عن سطح الأرض.
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وأكد أخوندي أن الزلزال القوي وقع على بعد 3 كم عن مدينة بشروية، في وقت هرعت فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ بوقوعه، مضيفًا أنه الزلزال لم يخلف أي ضحايا أو مصابين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا الزلزال تسبب في أضرار ودمار في 3 منازل غير مأهولة بالسكان في قرية كرند التابعة لمدينة بشروية، لافتًا إلى إقامة مخيمات في جميع القرى المحيطة بمنطقة الزلزال، وإيواء الأهالي، والجهود المتواصلة بهدف توفير وقود الغاز للمناطق التي تعرضت إلى انقطاع خدمة الغاز بسبب الزلزال.
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