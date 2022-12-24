https://sputnikarabic.ae/20221224/مديرة-شؤون-المرأة-في-الجيش-الليبي-المرأة-شاركت-في-مقاومة-الاستعمار-لعقود-وممثلة-في-كل-الميادين-1071558028.html

مديرة "شؤون المرأة" في الجيش الليبي: المرأة شاركت في مقاومة الاستعمار لعقود وممثلة في كل الميادين

مديرة "شؤون المرأة" في الجيش الليبي: المرأة شاركت في مقاومة الاستعمار لعقود وممثلة في كل الميادين

قالت الدكتور عائشة البرغثي مديرة إدارة شؤون المرأة في القوات المسلحة العربية الليبية، إن الإدارة معنية بكل شؤون المرأة الليبية بشكل عام، وبشكل خاص زوجات وأمهات... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T18:07+0000

2022-12-24T18:07+0000

2022-12-24T18:07+0000

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وأضافت في حوار ينشر لاحقا مع "سبوتنيك"، أن الإدارة معنية بتمكن النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعلى كل المستويات.وأوضحت أن "دور المرأة أصبح فعالا في المشهد الليبي، وأنها باتت ممثلة في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات، من خلال مكاتب دعم وتمكين المرأة".وتابعت:واستطردت: "في إطار تمكين المرأة أسسنا المجلس القومي للمرأة أسوة بدول الجوار، ومن أجل العمل الجاد لدعم المرأة في كافة المحافل والميادين".وبشأن ذكرى الاستقلال الـ 71 ودور المرأة الليبية، قالت مديرة إدارة شؤون المرأة إن "المرأة الليبية كانت لها دورها في مقاومة الاحتلال الإيطالي الغاشم طوال عقود، حيث ساندت المرأة الأجداد خلال فترات المقاومة والحرب، وعلى الجبهات وعلى كل المستويات".وشددت على أن المرأة الليبية ساندت وجاهدت ضد الاستعمار لسنوات طويلة إلى جانب الرجال، وأنها حتى الآن تساند وتقوم بواجبها على جميع المستويات.وأدانت البرغثي عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، مشددةً على أن مثل هذا الفعل هو انتهاك للسيادة يرفضه المجتمع الليبي بجميع فئاته.وتابعت: "المرأة الليبية ستظل في كل الميادين إلى جانب الوطن من أجل البناء والتنمية".وأوضحت أن المرأة شاركت في الإعداد لاحتفالات ذكرى الاستقلال، حيث تشكلت لجنة تنظيمية تضم نحو 200 امرأة من مختلف القطاعات وأسر الشهداء والجرحى.وشددت على دور القبائل الليبية عبر التاريخ وفي الوقت الراهن، ودورهم في محاربة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرةً إلى أن القبائل تسهم بدور كبير في بناء الدولة ودعم الحوار الليبي دون أي تدخلات أجنبية.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الوطني-الليبي-يعلن-إجهاض-المشروع-الظلامي-للإرهاب-في-الجنوب-1070863874.html

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