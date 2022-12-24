https://sputnikarabic.ae/20221224/مستشار-زيلينسكي-يطالب-بتدمير-مصانع-الأسلحة-الإيرانية-1071546626.html

مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية

مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية

طالب ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وذلك ردا على تخطيط طهران لإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة، حسب زعمه. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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وزعم بودولياك عبر تويتر، أن إيران تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا. وأضاف أن طهران تستهزأ بالعقوبات الدولية.وتابع "من المهم التخلي عن العقوبات التي ليس لها جدوى، ومفهوم قرارات الأمم المتحدة غير الصالحة". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد انتقد أمس الجمعة، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.وحسب وكالة أنباء "فارس"، كرر زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة "إرهابية"، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا".وتابع "نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".كما وجه كنعاني رسالة تحذير إلى الرئيس الأوكراني، قائلا: "على زيلينسكي أن يتعظ من مصير قادة بعض الدول الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم".

https://sputnikarabic.ae/20221223/إيران-تحذر-زيلينسكي-من-مصير-بعض-القادة-الذين-كانوا-سعداء-بدعم-أمريكا-لهم-1071525389.html

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