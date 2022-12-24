https://sputnikarabic.ae/20221224/مستشار-زيلينسكي-يطالب-بتدمير-مصانع-الأسلحة-الإيرانية-1071546626.html
مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية
مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية
طالب ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وذلك ردا على تخطيط طهران لإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة، حسب زعمه. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T12:37+0000
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وزعم بودولياك عبر تويتر، أن إيران تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا. وأضاف أن طهران تستهزأ بالعقوبات الدولية.وتابع "من المهم التخلي عن العقوبات التي ليس لها جدوى، ومفهوم قرارات الأمم المتحدة غير الصالحة". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد انتقد أمس الجمعة، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.وحسب وكالة أنباء "فارس"، كرر زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة "إرهابية"، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا".وتابع "نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".كما وجه كنعاني رسالة تحذير إلى الرئيس الأوكراني، قائلا: "على زيلينسكي أن يتعظ من مصير قادة بعض الدول الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم".
https://sputnikarabic.ae/20221223/إيران-تحذر-زيلينسكي-من-مصير-بعض-القادة-الذين-كانوا-سعداء-بدعم-أمريكا-لهم-1071525389.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مستشار زيلينسكي يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية
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طالب ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وذلك ردا على تخطيط طهران لإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة، حسب زعمه.
وزعم
بودولياك عبر تويتر، أن إيران تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا.
وأضاف أن طهران تستهزأ بالعقوبات الدولية.
وتابع "من المهم التخلي عن العقوبات التي ليس لها جدوى، ومفهوم قرارات الأمم المتحدة غير الصالحة".
وطالب مستشار الرئيس الأوكراني بالانتقال إلى أدوات أكثر تدميرا، حسب وصفه، مثل تصفية المصانع، والقبض على موردي تلك الأسلحة، حسب تعبيره.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد انتقد أمس الجمعة، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، كرر زيلينسكي
أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة "إرهابية"، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.
ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده ردت مرارا على الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة
.
وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا".
وتابع "نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".
كما وجه كنعاني رسالة تحذير إلى الرئيس الأوكراني، قائلا: "على زيلينسكي أن يتعظ من مصير قادة بعض الدول الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا
لهم".