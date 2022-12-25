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https://sputnikarabic.ae/20221225/الخارجية-الفلسطينية-تدعو-إلى-تحرك-دولي-عاجل-لوقف-تنفيذ-تعهدات-نتنياهو-لشركائه-1071584309.html
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ تعهدات نتنياهو لشركائه
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ تعهدات نتنياهو لشركائه
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقاته مع شركائه من معسكر... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:09+0000
2022-12-25T15:09+0000
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وحملت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ إتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".واتهمت الوزارة نتنياهو بمحاولة استكمال "مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى وفي مقدمتها إطلاق يد بن غفير وسموتريتش وأتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".وطالبت المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين، والعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ اجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني".واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، والغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي".ويقود نتنياهو ائتلافا حكوميا يتوقع أن يؤدي اليمين الدستوري أمام الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة. ويضم الائتلاف أحزابا من أقصى اليمين بما في ذلك "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلإيل سموتريش.وكشفت الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وهذه الأحزاب، بما في ذلك عن السعي لتعزيز وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتشديد الخناق على الفلسطينيين هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221225/لابيد-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-دولة-شريعة-مظلمة-1071582666.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/صحيفة-عبرية-الاتئلاف-الحكومي-لنتنياهو-يمنح-امتيازات-لـاليهود-لشراء-الأرض-في-النقب-والجليل-1071578598.html
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بنيامين نتنياهو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ تعهدات نتنياهو لشركائه

15:09 GMT 25.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
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دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقاته مع شركائه من معسكر اليمين.
وحملت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ إتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".
واتهمت الوزارة نتنياهو بمحاولة استكمال "مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى وفي مقدمتها إطلاق يد بن غفير وسموتريتش وأتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
لابيد: نتنياهو يقود إسرائيل إلى "دولة شريعة مظلمة"
14:37 GMT
وطالبت المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين، والعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ اجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، والغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
صحيفة عبرية: الاتئلاف الحكومي لنتنياهو يمنح امتيازات لـ"اليهود" لشراء الأرض في النقب والجليل
12:55 GMT
ويقود نتنياهو ائتلافا حكوميا يتوقع أن يؤدي اليمين الدستوري أمام الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة. ويضم الائتلاف أحزابا من أقصى اليمين بما في ذلك "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلإيل سموتريش.
وكشفت الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وهذه الأحزاب، بما في ذلك عن السعي لتعزيز وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتشديد الخناق على الفلسطينيين هناك.
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