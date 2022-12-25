https://sputnikarabic.ae/20221225/صحيفة-عبرية-الاتئلاف-الحكومي-لنتنياهو-يمنح-امتيازات-لـاليهود-لشراء-الأرض-في-النقب-والجليل-1071578598.html
صحيفة عبرية: الاتئلاف الحكومي لنتنياهو يمنح امتيازات لـ"اليهود" لشراء الأرض في النقب والجليل
صحيفة عبرية: الاتئلاف الحكومي لنتنياهو يمنح امتيازات لـ"اليهود" لشراء الأرض في النقب والجليل
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن هناك اتفاقا داخل الائتلاف الحكومي المقبل لبنيامين نتنياهو يمنح بدوره امتيازات لليهود بشراء الأراضي في النقب بالجنوب... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T12:55+0000
2022-12-25T12:55+0000
2022-12-25T12:55+0000
العالم العربي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف، وبتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، اتفقا على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في كل من النقب والجليل بهدف تهويدها.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزب "الصهيونية الدينية" يهدف إلى تهويد مناطق الجليل في الشمال الإسرائيلي والنقب في جنوب البلاد، وأن الاتفاق مع "الليكود" سيمنح أو يعطي اليهود امتيازات اقتصادية متعددة، وكذلك للمحاربين القدامى.وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش يعني زيادة الاستيطان في كل من النقب والجليل وإزالة أي عوائق إدارية أو بيروقراطية تحول دون إتمام هذا الهدف الذي يعتبره الحزب "الصهيونية الدينية" هدفا قوميا.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل، بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
صحيفة عبرية: الاتئلاف الحكومي لنتنياهو يمنح امتيازات لـ"اليهود" لشراء الأرض في النقب والجليل
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن هناك اتفاقا داخل الائتلاف الحكومي المقبل لبنيامين نتنياهو يمنح بدوره امتيازات لليهود بشراء الأراضي في النقب بالجنوب والجليل في الشمال.
وأفادت صحيفة
هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف
، وبتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، اتفقا على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في كل من النقب والجليل بهدف تهويدها.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزب "الصهيونية الدينية" يهدف إلى تهويد مناطق الجليل في الشمال الإسرائيلي والنقب في جنوب البلاد، وأن الاتفاق مع "الليكود" سيمنح أو يعطي اليهود امتيازات اقتصادية متعددة، وكذلك للمحاربين القدامى.
وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش يعني زيادة الاستيطان في كل من النقب والجليل وإزالة أي عوائق إدارية أو بيروقراطية تحول دون إتمام هذا الهدف الذي يعتبره الحزب "الصهيونية الدينية" هدفا قوميا.
وخلفت اتفاقات ائتلافية
بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل، بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".