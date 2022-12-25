https://sputnikarabic.ae/20221225/الصحة-المصرية-تعلن-حالة-مصابي-حادث-سقوط-مدرج-رياضي-1071567505.html
الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي
الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي
أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:36+0000
2022-12-25T08:36+0000
2022-12-25T08:36+0000
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وقالت الوزارة إن حالة 26 مصابا تحسنت، وغادروا مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي، بعد تلقي العلاج، بحسب موقع "مصراوي".وذكرت الوزارة أن الحصر النهائي للإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مصابا، غادر 26 منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.وأشارت إلى أن هناك حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما شديدة الخطورة، وجاري المتابعة.وكان خالد عبد الغفار وزير الصحة قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الصحة-المصرية-إصابة-27-شخصا-إثر-انهيار-مدرج-ملعب-رياضي-أثناء-مباراة-لكرة-السلة-1071561186.html
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أخبار مصر الآن, كرة سلة, أخبار العالم العربي
أخبار مصر الآن, كرة سلة, أخبار العالم العربي
الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت الوزارة إن حالة 26 مصابا تحسنت، وغادروا مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي، بعد تلقي العلاج، بحسب موقع
"مصراوي".
وذكرت الوزارة أن الحصر النهائي للإصابات جراء الحادث
، بلغ 28 مصابا، غادر 26 منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.
وأشارت إلى أن هناك حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما شديدة الخطورة، وجاري المتابعة.
وكان خالد عبد الغفار وزير الصحة قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.