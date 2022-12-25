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الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي
الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي
أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:36+0000
2022-12-25T08:36+0000
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وقالت الوزارة إن حالة 26 مصابا تحسنت، وغادروا مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي، بعد تلقي العلاج، بحسب موقع "مصراوي".وذكرت الوزارة أن الحصر النهائي للإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مصابا، غادر 26 منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.وأشارت إلى أن هناك حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما شديدة الخطورة، وجاري المتابعة.وكان خالد عبد الغفار وزير الصحة قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الصحة-المصرية-إصابة-27-شخصا-إثر-انهيار-مدرج-ملعب-رياضي-أثناء-مباراة-لكرة-السلة-1071561186.html
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أخبار مصر الآن, كرة سلة, أخبار العالم العربي
أخبار مصر الآن, كرة سلة, أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تعلن حالة مصابي حادث سقوط مدرج رياضي

08:36 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIأطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت الوزارة إن حالة 26 مصابا تحسنت، وغادروا مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي، بعد تلقي العلاج، بحسب موقع "مصراوي".
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
الصحة المصرية: إصابة 27 شخصا إثر انهيار مدرج ملعب رياضي أثناء مباراة لكرة السلة
أمس, 21:10 GMT
وذكرت الوزارة أن الحصر النهائي للإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مصابا، غادر 26 منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.
وأشارت إلى أن هناك حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما شديدة الخطورة، وجاري المتابعة.
وكان خالد عبد الغفار وزير الصحة قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.
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