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https://sputnikarabic.ae/20221225/تيك-توك-تؤكد-وصول-شركة-الأم-إلى-بيانات-صحفيين-على-الشبكة-1071583197.html
"تيك توك" تؤكد وصول شركة الأم إلى بيانات صحفيين على الشبكة
"تيك توك" تؤكد وصول شركة الأم إلى بيانات صحفيين على الشبكة
طردت شركة "بيتدانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، أربعة موظفين وصلوا بطريقة "غير لائقة" إلى البيانات الشخصية لصحفيين اثنين على المنصة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-25T14:51+0000
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أكد ذلك المتحدث باسم شبكة "تيك توك"، بروك أوبرويتير لشبكة "سي إن إن"، هذا الأسبوع، في إشارة إلى واقعة انتهاك بيانات الصحفيين اللذين يعملان لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "بازفييد".وصل الموظفون إلى البيانات أثناء تحقيق للشركة حول تسريبات محتملة من قبل العاملين للصحافة. فصل اثنين من الموظفين في الولايات المتحدة والآخرين كانا في الصين، بعد تحقيق أجرته شركة محاماة مستقلة.تضمنت البيانات الشخصية التي وصل إليها الموظفون، عناوين بروتوكولات الإنترنت الخاصة بحسابات الصحفيين. يمكن أن توفر عناوين عنوان بروتوكول الإنترنت معلومات حول موقع المستخدم.قال الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشيو، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين: "أساء الأفراد المتورطون استخدام سلطتهم للوصول إلى بيانات مستخدمي الشبكة. هذا غير مقبول".
https://sputnikarabic.ae/20221220/حظر-تيك-توك-على-موظفي-الحكومة-الأمريكية-في-مسودة-ميزانية-الولايات-المتحدة-2023-1071415374.html
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اقتصاد, منوعات
اقتصاد, منوعات

"تيك توك" تؤكد وصول شركة الأم إلى بيانات صحفيين على الشبكة

14:51 GMT 25.12.2022
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
CC0 / Tiktok official website /
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طردت شركة "بيتدانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، أربعة موظفين وصلوا بطريقة "غير لائقة" إلى البيانات الشخصية لصحفيين اثنين على المنصة.
أكد ذلك المتحدث باسم شبكة "تيك توك"، بروك أوبرويتير لشبكة "سي إن إن"، هذا الأسبوع، في إشارة إلى واقعة انتهاك بيانات الصحفيين اللذين يعملان لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "بازفييد".
تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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وصل الموظفون إلى البيانات أثناء تحقيق للشركة حول تسريبات محتملة من قبل العاملين للصحافة. فصل اثنين من الموظفين في الولايات المتحدة والآخرين كانا في الصين، بعد تحقيق أجرته شركة محاماة مستقلة.
تضمنت البيانات الشخصية التي وصل إليها الموظفون، عناوين بروتوكولات الإنترنت الخاصة بحسابات الصحفيين. يمكن أن توفر عناوين عنوان بروتوكول الإنترنت معلومات حول موقع المستخدم.
قال الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشيو، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين: "أساء الأفراد المتورطون استخدام سلطتهم للوصول إلى بيانات مستخدمي الشبكة. هذا غير مقبول".
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