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طبيب يكشف أسباب نجاح أول عملية زراعة رئة بمصر
طبيب يكشف أسباب نجاح أول عملية زراعة رئة بمصر
كشف الطبيب المشرف على أول زراعة رئة في مصر أسباب نجاح العملية بعد عودة المريضة إلى وعيها. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:49+0000
2022-12-25T08:02+0000
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عملية جراحة
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وقال الدكتور عادل الأنصاري مسؤول الرعاية المركزة بوحدة زراعة الرئة في كلية الطب بجامعة عين شمس، إن نجاح العملية جاء بعد العديد من الاستعدادات وتوفير أجهزة خاصة لها في كافة الأقسام، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح المشرف على حالة المريضة سحر أن تجهيزها تم من خلال أطباء قسم الصدر وأطباء الأشعة والجراحة وبتدخل من أطباء التخدير والرعاية، لكي يتم التقييم النهائي للمريض.وأشار إلى أن التحضير لهذه العملية استغرق عدة أشهر، مؤكدا أن هذه العملية هي الأولي ولكنها لن تكون الأخيرة.ولفت الأنصاري إلى أن المريضة كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي وضعف عضلة القلب مع مشكلات أخرى في الدم، لكنها أصبحت أكثر استقرارا منذ إجراء العملية.وأوضح أن علاج المريضة مستمر بالتدريج وبمنهجية علمية، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل حاليا على التخلص التدريجي من دعم الأجهزة والأدوية.
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أخبار مصر الآن, عملية جراحة
أخبار مصر الآن, عملية جراحة

طبيب يكشف أسباب نجاح أول عملية زراعة رئة بمصر

07:49 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 25.12.2022)
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHجراحة
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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كشف الطبيب المشرف على أول زراعة رئة في مصر أسباب نجاح العملية بعد عودة المريضة إلى وعيها.
وقال الدكتور عادل الأنصاري مسؤول الرعاية المركزة بوحدة زراعة الرئة في كلية الطب بجامعة عين شمس، إن نجاح العملية جاء بعد العديد من الاستعدادات وتوفير أجهزة خاصة لها في كافة الأقسام، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وأوضح المشرف على حالة المريضة سحر أن تجهيزها تم من خلال أطباء قسم الصدر وأطباء الأشعة والجراحة وبتدخل من أطباء التخدير والرعاية، لكي يتم التقييم النهائي للمريض.
وأشار إلى أن التحضير لهذه العملية استغرق عدة أشهر، مؤكدا أن هذه العملية هي الأولي ولكنها لن تكون الأخيرة.
ولفت الأنصاري إلى أن المريضة كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي وضعف عضلة القلب مع مشكلات أخرى في الدم، لكنها أصبحت أكثر استقرارا منذ إجراء العملية.
وأوضح أن علاج المريضة مستمر بالتدريج وبمنهجية علمية، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل حاليا على التخلص التدريجي من دعم الأجهزة والأدوية.
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