https://sputnikarabic.ae/20221225/مصرع-وإصابة-15-شخصا-بينهم-مسعفون-إثر-انهيار-منزل-في-محافظة-البيضاء-اليمنية-1071580985.html
مصرع وإصابة 15 شخصا بينهم مسعفون إثر انهيار منزل في محافظة البيضاء اليمنية
مصرع وإصابة 15 شخصا بينهم مسعفون إثر انهيار منزل في محافظة البيضاء اليمنية
سقط 15 شخصا بين قتيل ومصاب، اليوم الأحد، إثر انهيار منزل في محافظة البيضاء غربي اليمن. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:45+0000
2022-12-25T13:45+0000
2022-12-25T13:45+0000
العالم العربي
أوضاع اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مسؤول في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن منزلا قديما انهار جزئيا على أسرة نازحة من ويلات الحرب، في قرية الشرف غربي مدينة البيضاء، ما أدى إلى وفاة أربعة من ساكنيه بينهم طفل وامرأة وفقدان اثنين آخرين.وأضاف أن أهالي المنطقة وأثناء محاولتهم إنقاذ بقية أفراد الأسرة المنكوبة من تحت أنقاض المنزل المتهالك، أنهار بأكمله عليهم ما أسفر عن وفاة ثلاثة مسعفين وإصابة 6 آخرين.وأشار إلى انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة البيضاء مركز المحافظة التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220626/بعد-التحذيرات-الأممية-هل-تصل-الأوضاع-إلى-كارثة-إنسانية-في-اليمن؟-1064258238.html
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العالم العربي, أوضاع اليمن
العالم العربي, أوضاع اليمن
مصرع وإصابة 15 شخصا بينهم مسعفون إثر انهيار منزل في محافظة البيضاء اليمنية
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سقط 15 شخصا بين قتيل ومصاب، اليوم الأحد، إثر انهيار منزل في محافظة البيضاء غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مسؤول في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن منزلا قديما انهار جزئيا على أسرة نازحة من ويلات الحرب، في قرية الشرف غربي مدينة البيضاء، ما أدى إلى وفاة أربعة من ساكنيه بينهم طفل وامرأة وفقدان اثنين آخرين.
وأضاف أن أهالي المنطقة وأثناء محاولتهم إنقاذ بقية أفراد الأسرة المنكوبة من تحت أنقاض المنزل المتهالك، أنهار بأكمله عليهم ما أسفر عن وفاة ثلاثة مسعفين وإصابة 6 آخرين.
وأشار إلى انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة البيضاء مركز المحافظة التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"
.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"
منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.