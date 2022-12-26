عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الأوكرانية-تعرب-عن-رغبتها-بعقد-قمة-سلام-بوساطة-غوتيريش-1071632746.html
الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش
الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T18:38+0000
2022-12-26T18:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".
https://sputnikarabic.ae/20221220/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خطة-واشنطن-لتغيير-السلطة-في-أوكرانيا-1071403426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش

18:38 GMT 26.12.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.
وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".
يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد مثل هذه القمة، لأنها لا تعني تقديم خدمة لبلد معين، إنها تتعلق بإشراك الجميع.
وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.
وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
20 ديسمبر, 13:42 GMT

ومع ذلك، وفقًا لكييف، كما أشار وزير الخارجية الأوكراني، يجب دعوة روسيا لحضور مثل هذه القمة بعد "المحكمة الدولية" التي يفترض أنها ضرورية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала