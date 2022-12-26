https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الأوكرانية-تعرب-عن-رغبتها-بعقد-قمة-سلام-بوساطة-غوتيريش-1071632746.html

الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش

الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T18:38+0000

2022-12-26T18:38+0000

2022-12-26T18:38+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن "خطة السلام" الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نعرف شيئًا عنها، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".

https://sputnikarabic.ae/20221220/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خطة-واشنطن-لتغيير-السلطة-في-أوكرانيا-1071403426.html

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