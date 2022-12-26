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https://sputnikarabic.ae/20221226/الدستورية-الكويتية-تنتدب-عضوين-من-هيئتها-لفتح-صناديق-الانتخابات-بالدوائر-المطعون-فيها--1071624831.html
"الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها
"الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها
قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الاثنين، بانتداب عضوين من هيئتها من أجل فتح الصناديق الخاصة في بعض الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:27+0000
2022-12-26T14:27+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فقد قررت المحكمة الدستورية في الكويت، تأجيل نظر الطعون المقدمة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، حتى جلسة الـ23 من يناير/ كانون الثاني المقبل.وقضت المحكمة في قرارها بانتداب عضوين من هيئة المحكمة الدستورية من أجل فتح صناديق الانتخاب في تلك الدوائر والنظر في حقيقة الطعون المقدمة فيها.وتضمنت جلسة اليوم الاستماع إلى ما يطلبه الطاعنون في تلك الدوائر، وطبيعة طعونهم على ما تم عرضه عليهم داخل المحكمة عقب إحضارها من وزارة الداخلية.وطالب الطاعنون بضرورة أن تقدم الحكومة "صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق"، والذي تم إصدار مرسوم ضرورة التصويت عن طريق البطاقة المدنية، بناء عليه.وأعلنت الكويت نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 والذي شهد تغييرا وصل إلى 54% من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة، وفقا لجريدة "القبس".وبحسب النتائج، كانت مشاركة المرأة لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.طالع أيضا: المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية
https://sputnikarabic.ae/20221012/الكويت-المحكمة-الدستورية-تتلقى-طعنا-بعدم-دستورية-حل-مجلس-الأمة-وبطلان-الانتخابات-1068936987.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

"الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها

14:27 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الاثنين، بانتداب عضوين من هيئتها من أجل فتح الصناديق الخاصة في بعض الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فقد قررت المحكمة الدستورية في الكويت، تأجيل نظر الطعون المقدمة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، حتى جلسة الـ23 من يناير/ كانون الثاني المقبل.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
الكويت... المحكمة الدستورية تتلقى طعنا بعدم شرعية حل مجلس الأمة وبطلان الانتخابات
12 أكتوبر, 12:33 GMT
وقضت المحكمة في قرارها بانتداب عضوين من هيئة المحكمة الدستورية من أجل فتح صناديق الانتخاب في تلك الدوائر والنظر في حقيقة الطعون المقدمة فيها.
وتضمنت جلسة اليوم الاستماع إلى ما يطلبه الطاعنون في تلك الدوائر، وطبيعة طعونهم على ما تم عرضه عليهم داخل المحكمة عقب إحضارها من وزارة الداخلية.

وشملت الطعون المقدمة ملاحظات حول "وجود تصويت بنسبة 100% في بعض اللجان وأصوات تزيد عن الأصوات المسموح لها بالاقتراع".

وطالب الطاعنون بضرورة أن تقدم الحكومة "صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق"، والذي تم إصدار مرسوم ضرورة التصويت عن طريق البطاقة المدنية، بناء عليه.
وأعلنت الكويت نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 والذي شهد تغييرا وصل إلى 54% من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة، وفقا لجريدة "القبس".
وبحسب النتائج، كانت مشاركة المرأة لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.
طالع أيضا: المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية
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