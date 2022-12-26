https://sputnikarabic.ae/20221226/تحطم-طائرة-كورية-جنوبية-تم-إرسالها-لاعتراض-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-1071606215.html
تحطم طائرة كورية جنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية شمالية
تحطم طائرة كورية جنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية شمالية
تحطمت طائرة هجومية لكوريا الجنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية جنوبية اخترقت المجال الجوي 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:50+0000
2022-12-26T09:50+0000
2022-12-26T09:50+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
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أفاد تقرير قناة YTN الإخبارية الكورية الجنوبية، نقلاً عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في البلا: "نتيجة للاستجابة المناسبة، وقعت حادثة واحدة. في حوالي الساعة 40/11 (05.40 بتوقيت موسكو)، سقطت طائرة هجومية خفيفة من السرب الثامن لسلاح الجو في البلاد في حقل بالقرب من قرية موكيري في مقاطعة غانغوون ".وكان أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية طائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، جنوب الحدود بين الكوريتين.ونقلت وكالة يونهاب، اليوم الاثنين، عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية، أن حرس الحدود فتح نيرانا تحذيرية.كما أفادت وكالة "نيوز1": "دخلت إحدى الطائرات المسيرة، التي يُفترض أنها من كوريا الديمقراطية، المجال الجوي لعاصمة كوريا الجنوبية لفترة قصيرة.وقالت الوكالة في بيان "دخلت طائرة مسيرة كورية شمالية وخرجت من مجال سيئول الجوي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
تحطم طائرة كورية جنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية شمالية
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تحطمت طائرة هجومية لكوريا الجنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية جنوبية اخترقت المجال الجوي
أفاد تقرير قناة YTN الإخبارية الكورية الجنوبية، نقلاً عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في البلا: "نتيجة للاستجابة المناسبة، وقعت حادثة واحدة. في حوالي الساعة 40/11 (05.40 بتوقيت موسكو)، سقطت طائرة هجومية خفيفة
من السرب الثامن لسلاح الجو في البلاد في حقل بالقرب من قرية موكيري في مقاطعة غانغوون ".
وقد ورد أن الطائرة الهجومية تحطمت أثناء "الاستعداد للدعم التكتيكي في اعتراض طائرات كوريا الشمالية المسيرة". وفقًا لـ YTN، قذف كلا الطيارين نفسهما ولم يتسبب سقوط الطائرة في أي ضرر على الأرض.
وكان أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية طائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية
، اليوم الاثنين، جنوب الحدود بين الكوريتين.
ونقلت وكالة يونهاب، اليوم الاثنين، عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية، أن حرس الحدود فتح نيرانا تحذيرية.
كما أفادت وكالة "نيوز1": "دخلت إحدى الطائرات المسيرة، التي يُفترض أنها من كوريا الديمقراطية، المجال الجوي لعاصمة كوريا الجنوبية لفترة قصيرة.
وقالت الوكالة في بيان "دخلت طائرة مسيرة كورية شمالية وخرجت من مجال سيئول الجوي".