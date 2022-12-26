https://sputnikarabic.ae/20221226/تقرير-الاقتصاد-العالمي-يتجه-نحو-الركود-في-2023-بسبب-سياسات-البنوك-المركزية-1071627654.html

تقرير: الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في 2023 بسبب سياسات البنوك المركزية

تقرير: الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في 2023 بسبب سياسات البنوك المركزية

قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، إن العالم يواجه ركودا في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة – التي هي بالأساس محاولة من البنوك المركزية... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:41+0000

2022-12-26T15:41+0000

2022-12-26T15:41+0000

العالم

اقتصاد

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وذكر المركز، الذي يقدم خدماته كشركة للاستشارات، في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤ في المركز: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأضاف التقرير: "المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 رغم التكاليف الاقتصادية. إن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة (تعني) توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات القادمة".حذر المركز قبل نحو شهرين من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراء. وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي، فيما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.يعتقد المركز الآن أن نقطة تجاوز الصين للولايات المتحدة من حيث حجم الاقتصاد، لن تحدث حتى عام 2036، وقد تأتي لاحقا إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وتواجه عقوبات تجارية انتقامية.

https://sputnikarabic.ae/20221212/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترجيحات-بدخوله-في-حالة-ركود-1071129820.html

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