https://sputnikarabic.ae/20221226/حالته-تزداد-سوءا-بيليه-يودع-عائلته-وأصدقاءه-عبر-رسالة-صوتية-1071635512.html
"حالته تزداد سوءا"... بيليه يودع عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية
"حالته تزداد سوءا"... بيليه يودع عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية
ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر،... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T19:53+0000
2022-12-26T19:53+0000
2022-12-26T19:53+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
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وقال رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على "تويتر": "بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى. أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءا".وكانت ابنة بيليه نشرت صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقةً بعبارة "ليلة أخرى معا".وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي: "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة
"حالته تزداد سوءا"... بيليه يودع عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية
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ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.
وقال رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على "تويتر": "بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى. أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءا".
وكانت ابنة بيليه نشرت صورة
أسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقةً بعبارة "ليلة أخرى معا".
وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.
وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي: "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".
وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان
وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".