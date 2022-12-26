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https://sputnikarabic.ae/20221226/طبيب-يكشف-المستجدات-الصحية-لحالة-أول-زراعة-رئة-في-مصر-1071599067.html
طبيب يكشف المستجدات الصحية لحالة أول زراعة رئة في مصر
طبيب يكشف المستجدات الصحية لحالة أول زراعة رئة في مصر
كشف قائد الفريق الطبي الذي أجرى أول عملية لزراعة رئة في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للمريضة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:51+0000
2022-12-26T07:51+0000
عملية جراحة
أخبار مصر الآن
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قال ياسر مصطفى أستاذ أمراض الصدر بالقاهرة إن الحالة الصحية للفتاة سحر التي خضعت للعملية تشهد تحسنا يوميا، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأوضح أن سحر لا تزال في غرفة الرعاية المركزة منذ إجراء خضوعه للعملية الجراحية قبل أيام.وأشار الطبيب المصري إلى أن سحر مرتبطة حاليا بجهاز طبي يتولى عملية إمداد الجسم بالأكسجين كبديل للرئة.وذكر مصطفى أن التحضيرات تجري حاليا لفصل الجهاز عن المريضة خلال الساعات القليلة المقبلة لتبدأ مرحلة اختبار الرئة الجديدة.وكانت سحر قد خضعت قبل أيام، للعملية الجراحية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة إثر معاناتها لسنوات طويلة مع الفشل التنفسي.
https://sputnikarabic.ae/20221218/مصر-تنجح-في-إجراء-أول-جراحة-لزراعة-الرئة-1071324462.html
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عملية جراحة, أخبار مصر الآن
عملية جراحة, أخبار مصر الآن

طبيب يكشف المستجدات الصحية لحالة أول زراعة رئة في مصر

07:51 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHجراحة
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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كشف قائد الفريق الطبي الذي أجرى أول عملية لزراعة رئة في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للمريضة.
قال ياسر مصطفى أستاذ أمراض الصدر بالقاهرة إن الحالة الصحية للفتاة سحر التي خضعت للعملية تشهد تحسنا يوميا، بحسب "سكاي نيوز عربية".
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
مجتمع
مصر تنجح في إجراء أول جراحة لزراعة الرئة
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وأوضح أن سحر لا تزال في غرفة الرعاية المركزة منذ إجراء خضوعه للعملية الجراحية قبل أيام.
وأشار الطبيب المصري إلى أن سحر مرتبطة حاليا بجهاز طبي يتولى عملية إمداد الجسم بالأكسجين كبديل للرئة.
وذكر مصطفى أن التحضيرات تجري حاليا لفصل الجهاز عن المريضة خلال الساعات القليلة المقبلة لتبدأ مرحلة اختبار الرئة الجديدة.
وكانت سحر قد خضعت قبل أيام، للعملية الجراحية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة إثر معاناتها لسنوات طويلة مع الفشل التنفسي.
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