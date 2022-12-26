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https://sputnikarabic.ae/20221226/مطار-بغداد-يعلن-عودة-الملاحة-الجوية-إلى-طبيعتها-1071600704.html
مطار بغداد يعلن عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها
مطار بغداد يعلن عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها
أعلنت السلطات العراقية، عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي إلى طبيعتها بعد توقفها في وقت سابق اليوم الاثنين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:53+0000
2022-12-26T07:54+0000
أخبار العراق اليوم
الملاحة الجوية
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة المطار، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان إن: "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها".وأوضحت إدارة المطار أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 800 متر.وأشار البيان على حركة الملاحة الجوية كانت قد توقفت في وقت سابق من صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.
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أخبار العراق اليوم, الملاحة الجوية
أخبار العراق اليوم, الملاحة الجوية

مطار بغداد يعلن عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها

07:53 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 26.12.2022)
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت السلطات العراقية، عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي إلى طبيعتها بعد توقفها في وقت سابق اليوم الاثنين.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة المطار، بحسب موقع "السومرية نيوز".
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وقال البيان إن: "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها".
وأوضحت إدارة المطار أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 800 متر.
وأشار البيان على حركة الملاحة الجوية كانت قد توقفت في وقت سابق من صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.
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