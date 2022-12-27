https://sputnikarabic.ae/20221227/البرازيل-تفكك-عددا-من-العبوات-الناسفة-قبل-أسبوع-من-تنصيب-لولا-دا-سيلفا-1071639247.html
البرازيل تفكك عددا من العبوات الناسفة قبل أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا
البرازيل تفكك عددا من العبوات الناسفة قبل أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا
قامت الشرطة البرازيلية بإبطال مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي برازيليا، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:14+0000
2022-12-27T05:14+0000
2022-12-27T05:18+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم
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وحسب مصادر رسمية، فقد نُفِّذت العملية يوم الأحد، غداة إلقاء القبض على شخص كان قد وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية، قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد في أول يناير.قام فريق نزع الألغام التابع لكتيبة العمليات الخاصة بتعطيل الأجهزة في مكان الحادث، باستخدام تفجيرات متحكم فيها.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العبوات كانت بحوالي 40 كغ من المتفجرات. وعثرت السلطات في مكان الحادث أيضًا على عدة سترات واقية من الرصاص.تأتي العملية بعد يوم من اعتقال رجل الأعمال جورج واشنطن دي أوليفيرا سوزا، الذي اعترف بزرع قنبلة داخل شاحنة صهريج كيروسين، تم إبطال مفعولها من قبل السلطات بعد أن أبلغ السائق الشرطة بوجود طرد مشبوه في الشاحنة.واعترف الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي تم حجز "ترسانة" كاملة في منزله، بأنه صنع العبوة الناسفة ووضعها في الشاحنة، في خطوة كما يقول كان قد خطط لها، برفقة مجموعة من اليمين المتطرف.وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه الأحد المقبل في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.
https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم
البرازيل تفكك عددا من العبوات الناسفة قبل أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا
05:14 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 05:18 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
قامت الشرطة البرازيلية بإبطال مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي برازيليا، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد.
وحسب مصادر رسمية، فقد نُفِّذت العملية يوم الأحد، غداة إلقاء القبض على شخص كان قد وضع عبوة ناسفة
بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية، قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد في أول يناير.
وعلى إثر اتصال مجهول، تم اكتشاف المتفجرات بالقرب من مدينة غاما الواقعة على بعد حوالي 30 كم من وسط برازيليا.
قام فريق نزع الألغام التابع لكتيبة العمليات الخاصة بتعطيل الأجهزة في مكان الحادث، باستخدام تفجيرات متحكم فيها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العبوات كانت بحوالي 40 كغ من المتفجرات.
وعثرت السلطات في مكان الحادث أيضًا على عدة سترات واقية من الرصاص.
تأتي العملية بعد يوم من اعتقال رجل الأعمال جورج واشنطن دي أوليفيرا سوزا، الذي اعترف بزرع قنبلة داخل شاحنة صهريج كيروسين، تم إبطال مفعولها من قبل السلطات بعد أن أبلغ السائق الشرطة بوجود طرد مشبوه في الشاحنة.
واعترف الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي تم حجز "ترسانة" كاملة في منزله، بأنه صنع العبوة الناسفة ووضعها في الشاحنة، في خطوة كما يقول كان قد خطط لها، برفقة مجموعة من اليمين المتطرف.
وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه الأحد المقبل في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.