https://sputnikarabic.ae/20221227/البرازيل-تفكك-عددا-من-العبوات-الناسفة-قبل-أسبوع-من-تنصيب-لولا-دا-سيلفا-1071639247.html

البرازيل تفكك عددا من العبوات الناسفة قبل أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا

البرازيل تفكك عددا من العبوات الناسفة قبل أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا

قامت الشرطة البرازيلية بإبطال مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي برازيليا، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T05:14+0000

2022-12-27T05:14+0000

2022-12-27T05:18+0000

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

العالم

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وحسب مصادر رسمية، فقد نُفِّذت العملية يوم الأحد، غداة إلقاء القبض على شخص كان قد وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية، قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد في أول يناير.قام فريق نزع الألغام التابع لكتيبة العمليات الخاصة بتعطيل الأجهزة في مكان الحادث، باستخدام تفجيرات متحكم فيها.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العبوات كانت بحوالي 40 كغ من المتفجرات. وعثرت السلطات في مكان الحادث أيضًا على عدة سترات واقية من الرصاص.تأتي العملية بعد يوم من اعتقال رجل الأعمال جورج واشنطن دي أوليفيرا سوزا، الذي اعترف بزرع قنبلة داخل شاحنة صهريج كيروسين، تم إبطال مفعولها من قبل السلطات بعد أن أبلغ السائق الشرطة بوجود طرد مشبوه في الشاحنة.واعترف الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي تم حجز "ترسانة" كاملة في منزله، بأنه صنع العبوة الناسفة ووضعها في الشاحنة، في خطوة كما يقول كان قد خطط لها، برفقة مجموعة من اليمين المتطرف.وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه الأحد المقبل في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.

https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html

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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, العالم