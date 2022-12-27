https://sputnikarabic.ae/20221227/الجبهة-الديمقراطية-تصف-تصريحات-نتنياهو-حول-الاستيطان-والتطبيع-بأنها-استغفال-للعقل-العربي-1071652206.html
الجبهة الديمقراطية تصف تصريحات نتنياهو حول الاستيطان والتطبيع بأنها "استغفال للعقل العربي"
الجبهة الديمقراطية تصف تصريحات نتنياهو حول الاستيطان والتطبيع بأنها "استغفال للعقل العربي"
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:36+0000
2022-12-27T10:36+0000
2022-12-27T10:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الجبهة، في بيان، "تصريحات بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة اليمين المتشدد والفاشي، عن التطبيع، وقاحة وصفاقة بلا حدود، واستغفال للعقل العربي"وأضافت، "تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل تأجيل الاستيطان، هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع تحالف أبراهام [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية].لكنه سرعان ما ارتد عنه، خاصة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وتحالفه مع القوى الصهيونية الدينية والفاشية، مؤكداً برنامجه القاضي بضم الضفة الفلسطينية المحتلة كاملة، ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في المدن المطوقة بالمستوطنات والمواقع العسكرية، ومليشيات المسلحين من المستوطنين، والطرق الالتفافية الاستيطانية"وتابعت الجبهة الديمقراطية، "نتنياهو يستغفل العقل العربي، ويحتقر القيادات العربية، حين يستعيد أكاذيبه ورواياته المفضوحة؛ في تعبير فاضح عن عقلية استعمارية عنصرية فاشية، لا ترى في العالم العربي سوى مجالاً لنهب الثروات، وتعزيز موقع إسرائيل في تحالفها مع الهيمنة الأمريكية"وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن "الرد على أكاذيب وادعاءات نتنياهو، تتطلب من دول التطبيع العربي إعادة النظر بدولة الاحتلال، وحكومتها القادمة على جناح القتل والإعدام وسفك الدماء، وسلب الأرض، والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني".وختمت الجبهة بيانها بالقول: "شعبنا الذي رسم خياراته في المقاومة الشاملة، يدرك جيداً طبيعة حكومة نتنياهو وطبيعة مشاريعها؛ وهو لن يدخر جهداً في مقاومتها أياً كانت التضحيات، فالمقاومة هي جدارنا الأخير التي لا تراجع عنها".وكان نتنياهو قد صرح لصحيفة "جويش إنسايدر"، أنه ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية؛ في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221227/لابيد-كل-صهيوني-محترم-يحب-بلده-يخجل-من-حكومة-نتنياهو-الأكثر-فسادا-1071641323.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إسرائيل
الجبهة الديمقراطية تصف تصريحات نتنياهو حول الاستيطان والتطبيع بأنها "استغفال للعقل العربي"
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وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول العربية؛ بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الجبهة، في بيان، "تصريحات بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة اليمين المتشدد والفاشي، عن التطبيع، وقاحة وصفاقة بلا حدود، واستغفال للعقل العربي"
وأضافت، "تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل تأجيل الاستيطان
، هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع تحالف أبراهام [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية].
لكنه سرعان ما ارتد عنه، خاصة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وتحالفه مع القوى الصهيونية الدينية والفاشية، مؤكداً برنامجه القاضي بضم الضفة الفلسطينية المحتلة كاملة، ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في المدن المطوقة بالمستوطنات والمواقع العسكرية، ومليشيات المسلحين من المستوطنين، والطرق الالتفافية الاستيطانية"
وتابعت الجبهة الديمقراطية، "نتنياهو يستغفل العقل العربي، ويحتقر القيادات العربية، حين يستعيد أكاذيبه ورواياته المفضوحة؛ في تعبير فاضح عن عقلية استعمارية عنصرية فاشية، لا ترى في العالم العربي سوى مجالاً لنهب الثروات، وتعزيز موقع إسرائيل في تحالفها مع الهيمنة الأمريكية
"
وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن "الرد على أكاذيب وادعاءات نتنياهو، تتطلب من دول التطبيع العربي إعادة النظر بدولة الاحتلال، وحكومتها القادمة على جناح القتل والإعدام وسفك الدماء، وسلب الأرض، والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني".
وختمت الجبهة بيانها بالقول: "شعبنا الذي رسم خياراته في المقاومة الشاملة، يدرك جيداً طبيعة حكومة نتنياهو
وطبيعة مشاريعها؛ وهو لن يدخر جهداً في مقاومتها أياً كانت التضحيات، فالمقاومة هي جدارنا الأخير التي لا تراجع عنها".
وكان نتنياهو قد صرح لصحيفة "جويش إنسايدر"، أنه ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية؛ في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين.