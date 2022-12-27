https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-أكثر-من-200-داعشي-قتلوا-في-2022-1071642714.html
العراق: أكثر من 200 داعشي قتلوا في 2022
العراق: أكثر من 200 داعشي قتلوا في 2022
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:50+0000
2022-12-27T07:50+0000
2022-12-27T07:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، لشبكة "رووداو" الإعلامية.وأكد الخفاجي أن "عدد مسلحي داعش في العراق قليل وأغلب الموجودين منهم في البلاد عراقيون".وأوضح أن مسلحي التنظيم "يستغلون مناطق الفراغ الأمني بين مواقع البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمالي البلاد) والجيش العراقي في تحركاتهم ونشاطاتهم"، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجانبين في هذه المناطق.وتابع "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-5-إرهابيين-بضربة-جوية-في-قضاء-تلعفر-1071453003.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق: أكثر من 200 داعشي قتلوا في 2022
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية خلال العام 2022.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، لشبكة
"رووداو" الإعلامية.
وأكد الخفاجي أن "عدد مسلحي داعش في العراق قليل وأغلب الموجودين منهم في البلاد عراقيون".
وأوضح أن مسلحي التنظيم "يستغلون مناطق الفراغ الأمني بين مواقع البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمالي البلاد) والجيش العراقي في تحركاتهم ونشاطاتهم"، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجانبين في هذه المناطق.
وتابع "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش
" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.