https://sputnikarabic.ae/20221227/بوتين-يصدر-مرسوما-بشأن-التدابير-الخاصة-على-خلفية-تحديد-بعض-الدول-سقفا-لسعر-النفط-الروسي-1071668809.html
بوتين يصادق على مرسوم بشأن التدابير الخاصة بتحديد بعض الدول سقفا لسعر النفط الروسي
بوتين يصادق على مرسوم بشأن التدابير الخاصة بتحديد بعض الدول سقفا لسعر النفط الروسي
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:16+0000
2022-12-27T16:16+0000
2022-12-27T16:27+0000
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فلاديمير بوتين
بوتين يصادق على مرسوم بشأن التدابير الخاصة بتحديد بعض الدول سقفا لسعر النفط الروسي
16:16 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط.