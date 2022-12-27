https://sputnikarabic.ae/20221227/لجنة-الأطباء-المركزية-بالسودان-مصرع-8-وجرح-18-جراء-الاقتتال-بين-مجموعات-سكانية-جنوب-دارفور-1071668586.html

لجنة الأطباء المركزية بالسودان: مصرع 8 وجرح 18 جراء الاقتتال بين مجموعات سكانية جنوب دارفور

لجنة الأطباء المركزية بالسودان: مصرع 8 وجرح 18 جراء الاقتتال بين مجموعات سكانية جنوب دارفور

أفادت لجنة طبية سودانية، بأن عدد ضحايا الاقتتال بين مجموعات سكانية في ولاية (جنوب دارفور) ارتفع إلى 27 شخصا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T16:20+0000

2022-12-27T16:20+0000

2022-12-27T16:20+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه "على خلفية السيولة الأمنية الجارية بولايات دارفور غربي البلاد خلال الأيام الماضية، وصل عدد القتلى إلى 9، بينما أصيب 18 بإصابات متفاوتة بين رصاص وآلات حادة".وأوضح البيان أن "مسؤولية زهوق هذه الأرواح يتحملها قادة الجيش السوداني الذين ما زالوا يسيطرون على السلطة الانتقالية بالبلاد".وكشفت الأجهزة الأمنية بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة الماضية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر مناوشات بين مجموعات سكانية ببعض قرى ولاية جنوب دارفور جراء أعمال نهب وسرقة منذ يوم الأربعاء الماضي.وأمس الأول، نشرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، في السودان، قوات عسكرية من القوات المشتركة لإعادة الاستقرار إلى مناطق شرق الولاية.وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، دفعت لجنة أمن الولاية قوات قوامها 57 مركبة عسكرية من القوات المشتركة لحسم التفلتات والنزاع القبلي شمال شرق الولاية.وأشار حامد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور إلى استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية، في أعقاب أحداث العنف القبلي الدامية التي شهدتها مناطق شرق الولاية، خلال الفترة الماضية.وأوضح أن "لجنة أمن الولاية ظلت في اجتماعات متواصلة، ودفعت قوات كافية منتشرة في المنطقة من أجل بسط الأمن وهيبة الدولة بشكل واضح كما أصدرت التوجيهات للقوات فى هذا الصدد".وقال إن "جهود لجنة أمن الولاية متواصلة مع الإدارات الأهلية في الطرفين عبر آلية المصالحات وقامت بالتواصل مع الأهالي في المناطق المتأثرة لعودة النازحين إلى مناطقهم".ومن جانبه، قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء حقوقي محمد أحمد عبد الله الزين، إن "قوات قوامها 400 فرد وصلت لتأمين المناطق المتأثرة ومطاردة والقبض على الجناة بجانب مساعدة المدنيين في العودة إلى مناطقهم".وأشار الزين في تصريحات لوكالة "سونا"، إلى أن "القوات ألقت القبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم بغية التحري معهم".والسبت الماضي، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها الولاية.وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتي الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات.وضمن صراعات على الرعي والأرض والمياه، تشهد مناطق عدة في دارفور بين الفينة والأخرى، اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية.وكان بيان للجنة أمن ولاية جنوب دارفور قال، أمس السبت، إن 7 أشخاص قتلوا خلال الأحداث الأخيرة، قبل أن تعلن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، مساء اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة إلى 12.يذكر أن إقليم دارفور يشهد حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.

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