https://sputnikarabic.ae/20221227/ليفربول-يتوصل-لاتفاق-مع-نجم-هجوم-منتخب-هولندا-الصاعد-1071673251.html
ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد
ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد
أعلن نادي آيندهوفن لكرة القدم، موافقة نظيره الإنجليزي ليفربول على التعاقد مع مهاجم الفريق الهولندي كودي جاكبو، الذي ينظر إليه كأحد أكثر اللاعبين الشباب... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T18:43+0000
2022-12-27T18:43+0000
2022-12-27T18:43+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069892043_0:0:2058:1157_1920x0_80_0_0_9ee15c11615a9c1fe1c02d473ab19ebd.jpg
على الرغم من خروج منتخب بلاده من دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان أداء جاكبو - 23 عاما – لافتا خلال المنافسات، حيث سجل ثلاثة أهداف.لم يكشف الناديان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كانت تتراوح بين 40 مليون و50 مليون يورو (43 مليون إلى 53 مليون دولار).في تغريدة، قال النادي الهولندي: "توصل إيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. المهاجم سيغادر إلى إنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".
https://sputnikarabic.ae/20221226/ليفربوليفوز-على-أستون-فيلا-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1071636524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069892043_0:0:1828:1371_1920x0_80_0_0_bbf0d32b457cf8200050b3864f8ba009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد
تابعنا عبر
أعلن نادي آيندهوفن لكرة القدم، موافقة نظيره الإنجليزي ليفربول على التعاقد مع مهاجم الفريق الهولندي كودي جاكبو، الذي ينظر إليه كأحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في أوروبا.
على الرغم من خروج منتخب بلاده من دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان أداء جاكبو - 23 عاما – لافتا خلال المنافسات، حيث سجل ثلاثة أهداف.
لم يكشف الناديان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كانت تتراوح بين 40 مليون و50 مليون يورو (43 مليون إلى 53 مليون دولار).
في تغريدة، قال النادي الهولندي: "توصل إيندهوفن وليفربول
إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. المهاجم سيغادر إلى إنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".