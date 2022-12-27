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https://sputnikarabic.ae/20221227/ليفربول-يتوصل-لاتفاق-مع-نجم-هجوم-منتخب-هولندا-الصاعد-1071673251.html
ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد
ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد
أعلن نادي آيندهوفن لكرة القدم، موافقة نظيره الإنجليزي ليفربول على التعاقد مع مهاجم الفريق الهولندي كودي جاكبو، الذي ينظر إليه كأحد أكثر اللاعبين الشباب... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-27T18:43+0000
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على الرغم من خروج منتخب بلاده من دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان أداء جاكبو - 23 عاما – لافتا خلال المنافسات، حيث سجل ثلاثة أهداف.لم يكشف الناديان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كانت تتراوح بين 40 مليون و50 مليون يورو (43 مليون إلى 53 مليون دولار).في تغريدة، قال النادي الهولندي: "توصل إيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. المهاجم سيغادر إلى إنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".
https://sputnikarabic.ae/20221226/ليفربوليفوز-على-أستون-فيلا-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1071636524.html
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رياضة
رياضة

ليفربول يتوصل لاتفاق مع نجم هجوم منتخب هولندا الصاعد

18:43 GMT 27.12.2022
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / David Cliff
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أعلن نادي آيندهوفن لكرة القدم، موافقة نظيره الإنجليزي ليفربول على التعاقد مع مهاجم الفريق الهولندي كودي جاكبو، الذي ينظر إليه كأحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في أوروبا.
على الرغم من خروج منتخب بلاده من دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان أداء جاكبو - 23 عاما – لافتا خلال المنافسات، حيث سجل ثلاثة أهداف.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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لم يكشف الناديان عن قيمة صفقة الانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كانت تتراوح بين 40 مليون و50 مليون يورو (43 مليون إلى 53 مليون دولار).
في تغريدة، قال النادي الهولندي: "توصل إيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. المهاجم سيغادر إلى إنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".
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