https://sputnikarabic.ae/20221107/عرض-نادي-ليفربول-الإنجليزي-للبيع-1069920108.html
عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع
عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع
طرحت شركة "فينواي سبورتس جروب" الأمريكية، التي تمتلك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فريق "الريدز" للبيع. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:30+0000
2022-11-07T16:30+0000
2022-11-07T16:30+0000
اقتصاد
رياضة
بريطانيا
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ونقلت مجلة "ذا أثليتيك" الأمريكية عن الشركة قولها، إنها تلقت بشكل متكرر رسائل إبداء الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول.وقالت "فينواي" قبل ذلك، إنه بموجب الشروط والأحكام الصحيحة ستنظر في ضم مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول. وأكدت الشركة في بيان التزامها بنجاح النادي داخل وخارج الملعب.وكشفت الشركة عن إعدادها بالفعل عرضا تفصيليا للأطراف المهتمة بشراء ليفربول، مضيفة أنها تعاقدت مع بنكي "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" للمساعدة في البيع."فينواي سبورتس غروب" هي شركة استثمار رياضي تمتلك نادي البيسبول الأمريكي "بوسطن ريد سوكس" وفريق "بيتسبرغ بنغوينز ناشونال" للهوكي.استحوذت الشركة على ليفربول في عام 2010، وبعد 9 سنوات، فاز النادي بدوري أبطال أوروبا، وفي عام 2020 أصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221107/ليفربول-وريال-مدريد-وجها-لوجه-وباريس-يصطدم-ببايرن-ميونيخ-في-دوري-الأبطال-1069904369.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, رياضة, بريطانيا
عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع
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طرحت شركة "فينواي سبورتس جروب" الأمريكية، التي تمتلك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فريق "الريدز" للبيع.
ونقلت مجلة
"ذا أثليتيك" الأمريكية عن الشركة قولها، إنها تلقت بشكل متكرر رسائل إبداء الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول.
وقالت "فينواي" قبل ذلك، إنه بموجب الشروط والأحكام الصحيحة ستنظر في ضم مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول. وأكدت الشركة في بيان التزامها بنجاح النادي داخل وخارج الملعب
.
وكشفت الشركة عن إعدادها بالفعل عرضا تفصيليا للأطراف المهتمة بشراء ليفربول، مضيفة أنها تعاقدت مع بنكي "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" للمساعدة في البيع.
"فينواي سبورتس غروب" هي شركة استثمار رياضي تمتلك نادي البيسبول الأمريكي "بوسطن ريد سوكس" وفريق "بيتسبرغ بنغوينز ناشونال" للهوكي.
استحوذت الشركة على ليفربول في عام 2010، وبعد 9 سنوات، فاز النادي بدوري أبطال أوروبا، وفي عام 2020 أصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز
لأول مرة منذ 30 عاما.