https://sputnikarabic.ae/20221228/أوكرانيا-حصلنا-على-مساعدات-تتجاوز-120-مليار-دولار-هذا-العام-1071703996.html

أوكرانيا: حصلنا على مساعدات تتجاوز 120 مليار دولار هذا العام

أوكرانيا: حصلنا على مساعدات تتجاوز 120 مليار دولار هذا العام

قدر البنك الوطني الأوكراني، اليوم الأربعاء، المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية التي حصلت عليها كييف في عام 2022، بعشرات مليارات الدولارات. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T15:34+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكر البنك في بيان: "المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلنة والمقدمة من الدول الشريكة يتجاوز بالفعل 120 مليار دولار".بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار)، بحسب البيان.وقال رئيس لجنة السياسة المالية والضرائب والجمارك في البرلمان الأوكراني، دانيل جتمانتسيف، يوم الثلاثاء، إن الدين العام للبلاد تجاوز 107.46 مليار دولار، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.أعلنت كييف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، اتفاق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، على تنسيق الاستثمار في "إعادة إعمار أوكرانيا".زار زيلينسكي واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضي، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء خطاب أمام الكونغرس، بعدما أعطى مجلس النواب الأمريكي الموافقة النهائية يوم الجمعة على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221228/أوكرانيا-تتفق-مع-أكبر-شركة-لإدارة-الأصول-في-العالم-على-تنسيق-الاستثمارات-1071702421.html

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