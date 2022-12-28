https://sputnikarabic.ae/20221228/إيطاليا-اكتشاف-إصابة-ما-يقرب-من-نصف-ركاب-رحلتين-قادمتين-من-الصين-بفيروس-كورونا--1071709944.html

إيطاليا... اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا

إيطاليا... اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا

تستعد السلطات الصحية في إيطاليا لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T19:42+0000

2022-12-28T19:42+0000

2022-12-28T19:42+0000

إيطاليا

الصين

فيروس كورونا

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا.وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن المسؤولين في إيطاليا قد يفرضون قيودا أكثر صرامة على السفر من البلاد في حال عثورهم على متغير جديد من الفيروس بعد فحص الاختبارات.وذكرت الوكالة، أن الحكومة الإيطالية تستعد لمناقشة واقعة إصابة نحو نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من المقرر أن يقدم وزير الصحة، أورازيو سيلاتشي، تقريره عن الاختبارات التي جرت في ميلانو.ووفقا للوكالة، فإن معظم من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميلانو لم تظهر عليهم أعراض المرض، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الصحة بشأن متغيرات كورونا الجديدة الناشئة في الصين.وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.

https://sputnikarabic.ae/20221228/الولايات-المتحدة-تبحث-فرض-قيود-على-القادمين-من-الصين-وسط-تصاعد-لإصابات-كوفيد-19-1071703204.html

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إيطاليا, الصين, فيروس كورونا