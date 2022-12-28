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https://sputnikarabic.ae/20221228/إيطاليا-اكتشاف-إصابة-ما-يقرب-من-نصف-ركاب-رحلتين-قادمتين-من-الصين-بفيروس-كورونا--1071709944.html
إيطاليا... اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا
إيطاليا... اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا
تستعد السلطات الصحية في إيطاليا لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T19:42+0000
2022-12-28T19:42+0000
إيطاليا
الصين
فيروس كورونا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا.وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن المسؤولين في إيطاليا قد يفرضون قيودا أكثر صرامة على السفر من البلاد في حال عثورهم على متغير جديد من الفيروس بعد فحص الاختبارات.وذكرت الوكالة، أن الحكومة الإيطالية تستعد لمناقشة واقعة إصابة نحو نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من المقرر أن يقدم وزير الصحة، أورازيو سيلاتشي، تقريره عن الاختبارات التي جرت في ميلانو.ووفقا للوكالة، فإن معظم من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميلانو لم تظهر عليهم أعراض المرض، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الصحة بشأن متغيرات كورونا الجديدة الناشئة في الصين.وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/الولايات-المتحدة-تبحث-فرض-قيود-على-القادمين-من-الصين-وسط-تصاعد-لإصابات-كوفيد-19-1071703204.html
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إيطاليا, الصين, فيروس كورونا
إيطاليا, الصين, فيروس كورونا

إيطاليا... اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا

19:42 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAإيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بـ كورونا
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بـ كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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تستعد السلطات الصحية في إيطاليا لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن المسؤولين في إيطاليا قد يفرضون قيودا أكثر صرامة على السفر من البلاد في حال عثورهم على متغير جديد من الفيروس بعد فحص الاختبارات.
مطار جون كينيدي نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19
15:00 GMT
وذكرت الوكالة، أن الحكومة الإيطالية تستعد لمناقشة واقعة إصابة نحو نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من المقرر أن يقدم وزير الصحة، أورازيو سيلاتشي، تقريره عن الاختبارات التي جرت في ميلانو.
ووفقا للوكالة، فإن معظم من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميلانو لم تظهر عليهم أعراض المرض، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الصحة بشأن متغيرات كورونا الجديدة الناشئة في الصين.
وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.
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