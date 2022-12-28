الاستعداد لمراسم الدفن قبل وفاته... تجهيز نعش الأسطورة بيليه
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthاللاعب البرازيلي بيليه
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي "سانتوس" البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.
هذا وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.
ويظهر مقطع مصور قيل أنه من ضمن تحضيرات نادي "سانتوس" لمراسم الدفن، وضع خيمة كبيرة في ملعب النادي مجهزة لوضع نعش بيليه.
Se empiezan a filtrar imagenes del Estadio Urbano Caldeira (del Santos)— Mente Futbolera (@somoslamente) December 24, 2022
Al parecer preparan un funeral
La salud de Pelé sigue muy delicada
Hay un ambiente tenso en Brasil y se preparan para una lamentable noticia
📹 Yago Lopes pic.twitter.com/bMoHEGkQ1i
كما ونشر مقطع مصور من داخل الخيمة يظهر تجهيز نعش مذهب وضعت عليه صور لبيليه خلال مسيرته كلاعب.
Pelé sigue vivo, pero Santos ya se prepara para el funeral.— Apolítico ✍️ (@ApoliticoX) December 25, 2022
El brasileño lucha por su vida y se encuentra en estado crítico debido a las complicaciones de un cáncer de colon.
El club montó una enorme carpa en el campo, y también preparó un gran ataúd dorado con imágenes de Pelé pic.twitter.com/jmrROBCLrT
يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية بفريق الشباب في نادي سانتوس، كما لعب مع الفريق الأول في النادي البرازيلي لمدة 19 عاماً، تُوج خلالها بلقب الدوري المحلي 6 مرات، وببطولة كوبا ليبارتادوريس مرتين، ومثلهما ببطولة الإنتركونتيننتال، بحسب ما نشر موقع transfermarkt.
هذا وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، في وقت سابق، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".