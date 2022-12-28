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https://sputnikarabic.ae/20221228/الاستعداد-لمراسم-الدفن-قبل-وفاته-تجهيز-نعش-الأسطورة-بيليه-1071690643.html
الاستعداد لمراسم الدفن قبل وفاته... تجهيز نعش الأسطورة بيليه
الاستعداد لمراسم الدفن قبل وفاته... تجهيز نعش الأسطورة بيليه
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي "سانتوس" البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
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هذا وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.ويظهر مقطع مصور قيل أنه من ضمن تحضيرات نادي "سانتوس" لمراسم الدفن، وضع خيمة كبيرة في ملعب النادي مجهزة لوضع نعش بيليه.كما ونشر مقطع مصور من داخل الخيمة يظهر تجهيز نعش مذهب وضعت عليه صور لبيليه خلال مسيرته كلاعب.يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية بفريق الشباب في نادي سانتوس، كما لعب مع الفريق الأول في النادي البرازيلي لمدة 19 عاماً، تُوج خلالها بلقب الدوري المحلي 6 مرات، وببطولة كوبا ليبارتادوريس مرتين، ومثلهما ببطولة الإنتركونتيننتال، بحسب ما نشر موقع transfermarkt.هذا وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، في وقت سابق، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
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رياضة
رياضة

الاستعداد لمراسم الدفن قبل وفاته... تجهيز نعش الأسطورة بيليه

10:06 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthاللاعب البرازيلي بيليه
اللاعب البرازيلي بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي "سانتوس" البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.
هذا وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.
ويظهر مقطع مصور قيل أنه من ضمن تحضيرات نادي "سانتوس" لمراسم الدفن، وضع خيمة كبيرة في ملعب النادي مجهزة لوضع نعش بيليه.
كما ونشر مقطع مصور من داخل الخيمة يظهر تجهيز نعش مذهب وضعت عليه صور لبيليه خلال مسيرته كلاعب.
يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية بفريق الشباب في نادي سانتوس، كما لعب مع الفريق الأول في النادي البرازيلي لمدة 19 عاماً، تُوج خلالها بلقب الدوري المحلي 6 مرات، وببطولة كوبا ليبارتادوريس مرتين، ومثلهما ببطولة الإنتركونتيننتال، بحسب ما نشر موقع transfermarkt.
هذا وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، في وقت سابق، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
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