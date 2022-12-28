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https://sputnikarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم
3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم
تضم القوات الجوية لأي دولة أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:55+0000
2022-12-28T12:56+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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تنفذ المقاتلات والطائرات الهجومية مهاما متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية.ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من 39 % من حجم المقاتلات الحربية والطائرات الاعتراضية في العالم.وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 24%، تليها روسيا بنحو 16% من إجمالي حجم المقاتلات الحربية في العالم.أما بالنسبة للطائرات الهجومية، فإن روسيا تمتلك نحو 35 في المئة من إجمالي الطائرات الهجومية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك نحو 37 في المئة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنحو 17 في المئة.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد المقاتلات والطائرات الاعتراضية لدى القوات الجوية الأمريكية يصل إلى 1957 طائرة، تليها الصين بـ 1200 طائرة ثم روسيا بـ 772 مقاتلة.أما فيما يتعلق بالطائرات الهجومية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 739 طائرة هجومية تليها روسيا بـ 738 طائرة ثم الصين بـ 371 طائرة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
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https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
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رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم

12:55 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 28.12.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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تضم القوات الجوية لأي دولة أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.
تنفذ المقاتلات والطائرات الهجومية مهاما متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 متوقفة داخل حظيرة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
“إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي… ما هي تكلفة الطائرة الواحدة وما خسائر أمريكا منذ استخدامها؟
18 ديسمبر, 13:50 GMT
ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من 39 % من حجم المقاتلات الحربية والطائرات الاعتراضية في العالم.
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
4 أكتوبر, 18:53 GMT
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 24%، تليها روسيا بنحو 16% من إجمالي حجم المقاتلات الحربية في العالم.
أما بالنسبة للطائرات الهجومية، فإن روسيا تمتلك نحو 35 في المئة من إجمالي الطائرات الهجومية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك نحو 37 في المئة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنحو 17 في المئة.
مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
3 ديسمبر, 10:35 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد المقاتلات والطائرات الاعتراضية لدى القوات الجوية الأمريكية يصل إلى 1957 طائرة، تليها الصين بـ 1200 طائرة ثم روسيا بـ 772 مقاتلة.
أما فيما يتعلق بالطائرات الهجومية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 739 طائرة هجومية تليها روسيا بـ 738 طائرة ثم الصين بـ 371 طائرة.
© Sputnik . M.Hassanمعلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة ياك - 41 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
© Sputnik . M.Hassan
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