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https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوجه-برد-انتقامي-ضد-أي-استفزازات-من-جانب-كوريا-الشمالية-1071684022.html
رئيس كوريا الجنوبية يوجه برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية يوجه برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية
وجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، "برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية". 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T07:57+0000
2022-12-28T07:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال سوك يول، إنه "أصدر توجيهات إلى المسؤولين في بلاده بضرورة الرد بالمثل ضد أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ"، وذلك في أعقاب اختراق طائرات مسيّرة تابعة لكوريا الشمالية للمجال الجوي لسيئول.وأضاف رئيس كوريا الجنوبية، أنه "يجب ألا تكون هناك خشية من بيونغ يانغ بسبب السلاح النووي"، مؤكدا أن أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ يجب أن تقابل بانتقام.وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية،"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا: أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221228/مسؤول-رئيس-كوريا-الجنوبية-أمر-بإرسال-ثلاث-طائرات-مسيرة-عبر-الحدود-مقابل-كل-طائرة-يرسلها-الشمال-1071683075.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

رئيس كوريا الجنوبية يوجه برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية

07:57 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 28.12.2022)
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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وجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، "برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية".
القاهرة - سبوتنيك. وقال سوك يول، إنه "أصدر توجيهات إلى المسؤولين في بلاده بضرورة الرد بالمثل ضد أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ"، وذلك في أعقاب اختراق طائرات مسيّرة تابعة لكوريا الشمالية للمجال الجوي لسيئول.
وأضاف رئيس كوريا الجنوبية، أنه "يجب ألا تكون هناك خشية من بيونغ يانغ بسبب السلاح النووي"، مؤكدا أن أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ يجب أن تقابل بانتقام.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
مسؤول: رئيس كوريا الجنوبية أمر بإرسال ثلاث طائرات مسيرة عبر الحدود مقابل كل طائرة يرسلها الشمال
07:29 GMT
وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.
ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية،"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا: أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".
وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
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