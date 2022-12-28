https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-أمريكا-لا-تخطط-لإرسال-متخصصين-إلى-أوكرانيا-مع-باتريوت-1071708018.html

لافروف: أمريكا لا تخطط لإرسال متخصصين إلى أوكرانيا مع "باتريوت"

لافروف: أمريكا لا تخطط لإرسال متخصصين إلى أوكرانيا مع "باتريوت"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T17:59+0000

2022-12-28T17:59+0000

2022-12-28T17:59+0000

سيرغي لافروف

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "إنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق".وقال لافروف: "كانت هناك مكالمات أخرى موازية، فيما يتعلق أيضا بمقترحات من واشنطن، لم نرفض أبدا، لكن بعد ذلك جاءت هذه الدعوات بلا فائدة بطريقة ما".وذكر لافروف أن "الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، أوضحت مطولا أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أمريكيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت".وأكد لافروف على أن اليونان أكدت لروسيا أنها لن تنقل منظومات "إس 300" إلى أي جهة ثالثة.وأوضح لافروف: "بموجب العقد لا يحق لليونان نقلها (إس 300) إلى أي طرف دون موافقتنا".

https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-توقعات-بوتين-بشأن-باتريوت-الأمريكية-قد-تتحقق-1071639127.html

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سيرغي لافروف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية