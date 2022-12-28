https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-أمريكا-لا-تخطط-لإرسال-متخصصين-إلى-أوكرانيا-مع-باتريوت-1071708018.html
لافروف: أمريكا لا تخطط لإرسال متخصصين إلى أوكرانيا مع "باتريوت"
لافروف: أمريكا لا تخطط لإرسال متخصصين إلى أوكرانيا مع "باتريوت"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:59+0000
2022-12-28T17:59+0000
2022-12-28T17:59+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "إنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق".وقال لافروف: "كانت هناك مكالمات أخرى موازية، فيما يتعلق أيضا بمقترحات من واشنطن، لم نرفض أبدا، لكن بعد ذلك جاءت هذه الدعوات بلا فائدة بطريقة ما".وذكر لافروف أن "الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، أوضحت مطولا أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أمريكيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت".وأكد لافروف على أن اليونان أكدت لروسيا أنها لن تنقل منظومات "إس 300" إلى أي جهة ثالثة.وأوضح لافروف: "بموجب العقد لا يحق لليونان نقلها (إس 300) إلى أي طرف دون موافقتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-توقعات-بوتين-بشأن-باتريوت-الأمريكية-قد-تتحقق-1071639127.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: أمريكا لا تخطط لإرسال متخصصين إلى أوكرانيا مع "باتريوت"
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع بين رئيسي الاستخبارات الخارجية في البلدين في أنقرة.
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "إنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق".
تحققت إحداها وهي لقاء بيرنز وناريشكين في أنقرة.
وقال لافروف: "كانت هناك مكالمات أخرى موازية، فيما يتعلق أيضا بمقترحات من واشنطن، لم نرفض أبدا، لكن بعد ذلك جاءت هذه الدعوات بلا فائدة بطريقة ما".
وذكر لافروف أن "الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية، أوضحت مطولا أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أمريكيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت".
سألنا الأمريكيين عبر القنوات التي لا تزال لديها سفارتنا، ما إذا كان قرار نقل بطارية باتريوت، نظرًا لصعوبة استخدامها يعني أن المتخصصين الأمريكيين سيكونون هناك، وأوضحوا لنا بإسهاب أن هذا لم يتم التخطيط له، على وجه التحديد لأن الأمريكيين لا يريدون ولن يقاتلوا بشكل مباشر ضد روسيا.
وأكد لافروف على أن اليونان أكدت لروسيا أنها لن تنقل منظومات "إس 300" إلى أي جهة ثالثة.
وأوضح لافروف
: "بموجب العقد لا يحق لليونان نقلها (إس 300) إلى أي طرف دون موافقتنا".