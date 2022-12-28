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https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-يؤكد-على-ضرورة-تحرير-نوفوروسيا-1071707185.html
لافروف يؤكد على ضرورة تحرير "نوفوروسيا"
لافروف يؤكد على ضرورة تحرير "نوفوروسيا"
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحرير مناطق جمهوريتي دونيستك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون (نوفوروسيا)، والتي أصبحت... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:24+0000
2022-12-28T17:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
سيرغي لافروف
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ورد لافروف على سؤال حول حدود المناطق الأربع في مقابلة على قناة "روسيا 1": "أنا أتحدث بالطبع عن حدودهم داخل روسيا وفقًا للدستور الروسي".ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر/ تشرين الأول على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. ومنح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.ويتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سيرغي لافروف
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سيرغي لافروف

لافروف يؤكد على ضرورة تحرير "نوفوروسيا"

17:24 GMT 28.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحرير مناطق جمهوريتي دونيستك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون (نوفوروسيا)، والتي أصبحت جزءًا من روسيا بعد الاستفتاءات.
ورد لافروف على سؤال حول حدود المناطق الأربع في مقابلة على قناة "روسيا 1": "أنا أتحدث بالطبع عن حدودهم داخل روسيا وفقًا للدستور الروسي".

كما أجاب الوزير بالإيجاب على سؤال ما إذا كان هذا يعني أنه لا يزال يتعين على روسيا تحرير هذه الأراضي.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر/ تشرين الأول على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
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وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. ومنح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.
ويتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
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