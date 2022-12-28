https://sputnikarabic.ae/20221228/مقتل-57-شخصا-في-جنوب-السودان-خلال-اشتباكات-عرقية-1071702877.html

مقتل 57 شخصا في جنوب السودان خلال اشتباكات عرقية

مقتل 57 شخصا في جنوب السودان خلال اشتباكات عرقية

أعلن جنوب السودان، اليوم الأربعاء، مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين، خلال أعمال عنف عرقية في منطقة جونقلي شرقي البلاد. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T14:37+0000

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العالم

أخبار جنوب السودان

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وقال وزير الإعلام بيبور الأكبر أبراهام كيلانغ، إن مجموعات مسلحة من شباب قبيلة النوير هاجمت أفراد قبيلة المورلي العرقية في منطقة بيبور الكبرى الإدارية.عانى جنوب السودان، الذي حصل على استقلاله من السودان في عام 2011، من العنف السياسي والطائفي والاشتباكات بسبب النزاعات على الماشية والأراضي منذ عقود.وقال كيلانغ إن القتال بدأ يوم الأحد عندما هاجم شبان مسلحون من جونقلي قرية لانام. أدان رئيس جمعية شباب مجتمع المورلي، ديفيد نجيرو، القتال وحث المنظمات الإنسانية على التدخل.وقال نجيرو، اليوم الأربعاء: "ندعو الحكومة المركزية وحكومة ولاية جونقلي إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العمل الذي يتسم بطبيعة الإبادة الجماعية الذي يستهدف قبيلة المورلي".كما أدان وزير الإعلام بولاية جونقلي جون صامويل مانيون القتال وأمر شباب الولاية بالانسحاب على الفور، داعيا الحكومة الوطنية في جوبا إلى التدخل، قائلاً إن الوضع خارج عن سيطرة الدولة المحلية.كما هاجم شباب جونقلي ثكنة عسكرية. وقال المتحدث العسكري الجنرال لول روي إنه سيتم التعامل مع "التمرد" وفقا لذلك.في الآونة الأخيرة، حذرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من ما تردد عن تعبئة شبان مسلحين من قبيلة النوير في منطقة جونقلي الكبرى.وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى هجمات عنيفة يمكن أن تقوض مكاسب السلام الأخيرة التي تحققت من خلال التقارب بين زعماء ولاية جونقلي ومنطقة بيبور.

https://sputnikarabic.ae/20221026/ارتفاع-حصيلة-القتلى-بولاية-النيل-الأزرق-جنوبي-السودان-جراء-الاشتباكات-إلى-267-قتيلا-1069495718.html

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