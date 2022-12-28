https://sputnikarabic.ae/20221228/وزير-الخارجية-الروسي-يتفق-مع-نظيره-السعودي-على-استمرار-التعاون-في-صيغة-أوبك-1071709230.html
وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"
وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T18:55+0000
2022-12-28T18:55+0000
2022-12-28T18:58+0000
روسيا
سيرغي لافروف
السعودية
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى".وسُجل تقارب مواقف البلدين من قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وأعيد التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-أمريكا-لا-تخطط-لإرسال-متخصصين-إلى-أوكرانيا-مع-باتريوت-1071708018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, السعودية
روسيا, سيرغي لافروف, السعودية
وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"
18:55 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 18:58 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان
اليوم الأربعاء: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى".
تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التعاون البناء في صيغة "أوبك+".
وسُجل تقارب مواقف البلدين من قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وأعيد التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.
أبلغ لافروف، بن فرحان عن بعض جوانب الوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي
عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.