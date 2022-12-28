https://sputnikarabic.ae/20221228/وزير-الخارجية-الروسي-يتفق-مع-نظيره-السعودي-على-استمرار-التعاون-في-صيغة-أوبك-1071709230.html

وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"

وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود. 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T18:55+0000

2022-12-28T18:55+0000

2022-12-28T18:58+0000

روسيا

سيرغي لافروف

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0a/1048326559_0:0:2563:1441_1920x0_80_0_0_c4495573d1db92c1e5ed5a5f5f983a38.jpg

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى".وسُجل تقارب مواقف البلدين من قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وأعيد التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-أمريكا-لا-تخطط-لإرسال-متخصصين-إلى-أوكرانيا-مع-باتريوت-1071708018.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي لافروف, السعودية