https://sputnikarabic.ae/20221229/إيران-تتهم-أمريكا-بـخلق-أعذار-في-اللحظات-الأخيرة-من-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1071736271.html

إيران تتهم أمريكا بـ"خلق أعذار" في اللحظات الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي

إيران تتهم أمريكا بـ"خلق أعذار" في اللحظات الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي

اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة بأنها اختلقت أعذارا في اللحظات الأخيرة قُبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T13:36+0000

2022-12-29T13:36+0000

2022-12-29T13:36+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي، خلال كلمة في مؤتمر علمي بجامعة أصفهان: "اكتملت مفاوضات الاتفاق النووي لعودة أمريكا إلى التزاماتها وكُتبت جميع النصوص قبل نحو خمسة أشهر، لكن واشنطن هي التي قدمت أعذاراً في اللحظات الأخيرة".وأضاف: "يقولون إننا ذهبنا حتى الاتفاق، لكن إيران تريد شيئا جديدا، وفي الواقع أمريكا هي التي أرادت أمورا جديدة"، متابعا: "سبب غضب أمريكا اليوم هو دقة الصواريخ الإيرانية وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الدخول بصراع عسكري مع إيران".وكان وزير الخارجية في إيران، حسين أمير عبد اللهيان، انتقد ما اسماه نفاق الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن نافذة المفاوضات النووية ما زالت "مفتوحة" لكنها لن تبقى كذلك "إلى الأبد" وقد تغلقها بلاده إذا استمر هذا النفاق.وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات عقب اجتماعات عقدها مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى سلطنة عمان، أن "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم، لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.وأضاف: "لقد أكدنا خلال لقاءاتنا مع كبار المسؤولين العمانيين أننا لم نتفاوض من أجل التفاوض"، لافتا إلى أن بلاده شاركت لأشهر في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.وتابع قائلا: "وأكدنا أن نافذة التوصل إلى اتفاق لم تكن مشرعة دوما من قبل إيران، هذه النافذة مفتوحة اليوم، وإذا لم تتوقف الأطراف الأخرى خاصة أمريكا عن النفاق وإذا لم يتصرف الغربيون بواقعية، فليس من الواضح أن النافذة التي مفتوحة اليوم، ستبقى غدا مفتوحة أيضا".

https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-موسكو-لا-تعتقد-أن-نقطة-اللاعودة-قد-تم-تجاوزها-لاستعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-1071714174.html

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