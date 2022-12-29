https://sputnikarabic.ae/20221229/إيطاليا-تبدي-استعدادها-لتكون-ضامنا-لاتفاقية-سلام-بشأن-أوكرانيا-1071739300.html
إيطاليا تبدي استعدادها لتكون ضامنا لاتفاقية سلام بشأن أوكرانيا
إيطاليا تبدي استعدادها لتكون ضامنا لاتفاقية سلام بشأن أوكرانيا
أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعداد بلادها لأن تكون ضامنا لاتفاقية سلام تنهي الصراع في أوكرانيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:47+0000
2022-12-29T14:47+0000
2022-12-29T14:57+0000
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روما - سبوتنيك. وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستكون هناك صعوبات في ضمان عملية السلام إن تأخرت، ولذا أخبرت (فلاديمير) زيلينسكي أن إيطاليا مستعدة لأن تصبح ضامنا لاتفاقية سلام محتملة وأن تساعد على دفع عملية سلام".وأعلنت ميلوني عزمها زيارة كييف قبل نهاية شباط/ فبراير المقبل، موضحة أن "24 شباط/ فبراير قد يكون موعدا لحدوث أمر يكون جزءا من مبادرة مفتوحة".وكان الكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.وجاء ذلك ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف أنه لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "خطة سلام".
https://sputnikarabic.ae/20221206/الكرملين-موسكو-لا-ترى-آفاقا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-الوقت-الحالي-1070902718.html
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العالم, إيطاليا, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, إيطاليا, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيطاليا تبدي استعدادها لتكون ضامنا لاتفاقية سلام بشأن أوكرانيا
14:47 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعداد بلادها لأن تكون ضامنا لاتفاقية سلام تنهي الصراع في أوكرانيا.
روما - سبوتنيك. وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستكون هناك صعوبات في ضمان عملية السلام
إن تأخرت، ولذا أخبرت (فلاديمير) زيلينسكي أن إيطاليا مستعدة لأن تصبح ضامنا لاتفاقية سلام محتملة وأن تساعد على دفع عملية سلام".
وأعلنت ميلوني عزمها زيارة كييف قبل نهاية شباط/ فبراير المقبل، موضحة أن "24 شباط/ فبراير قد يكون موعدا لحدوث أمر يكون جزءا من مبادرة مفتوحة".
وكان الكرملين
قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.
وجاء ذلك ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف أنه لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "خطة سلام".