https://sputnikarabic.ae/20221229/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تغييرات-لتسريع-خوادم-تويتر-1071718007.html
إيلون ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع خوادم تويتر
إيلون ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع خوادم تويتر
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم الخميس، عن تنفيذ تغييرات على خوادم قاعدة بيانات منصة تويتر لتسريع عملها. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T08:57+0000
2022-12-29T08:57+0000
2022-12-29T09:01+0000
مجتمع
تويتر
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سبوتنيك. وكتب ماسك في تغريدة "تم طرح تغييرات كبيرة في بنية نظام خوادم تويتر يجب أن يكون تويتر أسرع".وفي وقت سابق، قال ماسك، إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لموقع "تويتر" بمجرد أن يجد بديلا، في احترام واضح لاستطلاع أطلقه بنفسه وكشف أن المستخدمين أرادوا منه التنحي.وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: وكشفت مصادر مطلعة أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الجماعي بعد أن صوت مستخدمون في استطلاع للرأي لصالح تنحيه من منصبه.ويوم الأحد الماضي، نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل مستخدمي "تويتر"، عما إذا كانوا يرغبون في تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي.وأغلق الاستطلاع بعد 12 ساعة من التصويت الذي شارك فيه 17.5 مليون مستخدم. وصوت نحو 57.5 في المئة من المشاركين لصالح استقالة ماسك بينما عارضها 42.5 في المئة.وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر
إيلون ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع خوادم تويتر
08:57 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم الخميس، عن تنفيذ تغييرات على خوادم قاعدة بيانات منصة تويتر لتسريع عملها.
سبوتنيك. وكتب ماسك في تغريدة "تم طرح تغييرات كبيرة في بنية نظام خوادم تويتر يجب أن يكون تويتر أسرع".
وفي وقت سابق، قال ماسك، إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لموقع "تويتر" بمجرد أن يجد بديلا، في احترام واضح لاستطلاع أطلقه بنفسه وكشف أن المستخدمين أرادوا منه التنحي.
وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:
"سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي الوظيفة!"، لافتا إلى أنه "سيدير بعد ذلك فرق البرامج والخوادم في تويتر".
وكشفت مصادر مطلعة أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الجماعي
بعد أن صوت مستخدمون في استطلاع للرأي لصالح تنحيه من منصبه.
ويوم الأحد الماضي، نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل مستخدمي "تويتر"، عما إذا كانوا يرغبون في تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي.
وأغلق الاستطلاع بعد 12 ساعة من التصويت الذي شارك فيه 17.5 مليون مستخدم. وصوت نحو 57.5 في المئة من المشاركين لصالح استقالة ماسك بينما عارضها 42.5 في المئة.
وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية
لدى الأمم المتحدة.