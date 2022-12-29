https://sputnikarabic.ae/20221229/الأمم-المتحدة-لن-نوقف-المساعدات-بأفغانستان-رغم-حظر-عمل-النساء-بالمنظمات-الإغاثية-1071752035.html
الأمم المتحدة: لن نوقف المساعدات بأفغانستان رغم حظر عمل النساء بالمنظمات الإغاثية
الأمم المتحدة: لن نوقف المساعدات بأفغانستان رغم حظر عمل النساء بالمنظمات الإغاثية
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها لن توقف تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من فرض حركة طالبان حظرا على عمل النساء في المجال الإغاثي. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T21:05+0000
2022-12-29T21:05+0000
2022-12-29T21:06+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها رامز الاكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان للصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأممي: "اسمحوا لي أن أوضح أن الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإغاثي ملتزمون تماما بتقديم خدمات إنقاذ الحياة للشعب في أفغانستان".ووصف الاكبروف احتياجات أفغانستان الإغاثية بأنها "هائلة للغاية".وأضاف: "لا نعتقد أنه من المستحيل أن نقدم عامل إغاثي شامل بدون مشاركة النساء".وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت حكومة "طالبان" جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل موظفاتها، حتى إشعار آخر.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى العاصمة كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/-قائمة-المحظورات-التي-اتخذتها-حركة-طالبان-منذ-توليها-الحكم-1071733749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
الأمم المتحدة: لن نوقف المساعدات بأفغانستان رغم حظر عمل النساء بالمنظمات الإغاثية
21:05 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 21:06 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها لن توقف تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من فرض حركة طالبان حظرا على عمل النساء في المجال الإغاثي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها رامز الاكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان للصحفيين، بحسب "فرانس برس".
وقال المسؤول الأممي: "اسمحوا لي أن أوضح أن الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإغاثي ملتزمون تماما بتقديم خدمات إنقاذ الحياة للشعب في أفغانستان".
ووصف الاكبروف احتياجات أفغانستان الإغاثية بأنها "هائلة للغاية".
وأضاف: "لا نعتقد أنه من المستحيل أن نقدم عامل إغاثي شامل بدون مشاركة النساء".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت حكومة "طالبان" جميع المنظمات غير الحكومية
المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل موظفاتها، حتى إشعار آخر.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى العاصمة كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.