https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإيراني-يعلن-انطلاق-مناورات-جديدة-من-مضيق-هرمز-ويحذر-الأعداء-من-رد-مؤلم-1071733845.html

الجيش الإيراني يعلن انطلاق مناورات جديدة من مضيق هرمز ويحذر الأعداء من "رد مؤلم"

الجيش الإيراني يعلن انطلاق مناورات جديدة من مضيق هرمز ويحذر الأعداء من "رد مؤلم"

أعلن قائد مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، عن "انطلاق مناورات جديدة مساء اليوم الخميس من شرق مضيق هرمز وحتى شمال... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T12:38+0000

2022-12-29T12:38+0000

2022-12-29T12:38+0000

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وأوضح الأدميرال سياري، في مؤتمر صحفي، أن "المناورات ستبدأ الليلة برمز "يا زهراء (س)" في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز حتى مدار 10 درجات شمالا في شمال المحيط الهندي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد مشاركة جزء من وحدات المشاة والوحدات المدرعة والآلية من القوات البرية وأنظمة الدفاع لقوات الدفاع الجوي، والغواصات والسفن والوحدات الطائرة والقوات الخاصة للجيش باسناد من القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية تحت شعار "الثقة بالنفس، الاقتدار والأمن المستديم".وحذر ائد مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة، "الاعداء من أن ردنا سيكون مؤلما إذا ما ارادوا التعرض لسيادة بلادنا"، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على التعرض لسيادة ايران".وختم الأدميرال سياري بالقول إن "مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة للجيش ستشهد تكتيكات تختلف عن المناورات السابقة، وذلك تماشيا مع التجربة المكتسبة والتهديدات المتوقعة".وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، إجراء مناورات شاملة بدءا من يوم غد الجمعة.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في لقائه مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان"، إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس، رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر".واعتبر رمضان شريف، هذا اللواء من أقوى الألوية في القوات البرية للحرس الثوري، وقال إن "وجود هذا اللواء في المناورات الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة رأس، شمال غربي إيران، كان لافتا جدا وأدى إلى ارتياح القادة وخاصة قائد الحرس الثوري".وكانت هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، قد صرحت أن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وأفادت وكالة إرنا، فجر اليوم الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.ووصفت هيئة الأركان هذه المناسبة بـ"التاريخية" باعتبارها فرصة كبيرة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة التي تواجهها إيران.وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.

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