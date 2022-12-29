https://sputnikarabic.ae/20221229/الكنيست-يصادق-على-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-برئاسة-نتنياهو--1071741456.html
الكنيست يصادق على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو
الكنيست يصادق على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو
صادق الكنيست الإسرائيلي على التشكيلة الحكومية الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد حصولها على أغلبية 63 صوتا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T15:06+0000
2022-12-29T15:06+0000
2022-12-29T15:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس أن "الكنيست صادق رسميا على تشكيل الحكومة الـ 37 برئاسة بنيامين نتنياهو".وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة حصلت على أغلبية 63 صوتا".وبدء أداء قسم اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة وتبادل المهام بين نتنياهو وسلفه يائير لابيد.وفي تصريحات له في وقت سابق اليوم، قال نتنياهو، إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستكون مهمتها هي إحباط جهود إيران لتطوير السلاح النووي".وأضاف نتنياهو، في كلمة له قبيل أداء حكومته القسم في الكنيست، أن "المهمة الأولى التي أمامنا هي إحباط جهود إيران في تطوير السلاح النووي الذي يهدد أمن إسرائيل والعالم".وأشار إلى أن العمل على توقيع المزيد من اتفاقيات السلام يأتي على رأس أولويات حكومته في المرحلة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-أجرينا-15-مناورة-مع-جيوش-شرق-أوسطية-وخليجية-1071738342.html
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أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست يصادق على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو
15:06 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
صادق الكنيست الإسرائيلي على التشكيلة الحكومية الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد حصولها على أغلبية 63 صوتا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس أن "الكنيست صادق رسميا على تشكيل الحكومة الـ 37 برئاسة بنيامين نتنياهو".
وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة حصلت على أغلبية 63 صوتا".
وبدء أداء قسم اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة وتبادل المهام بين نتنياهو وسلفه يائير لابيد.
وفي تصريحات له في وقت سابق اليوم، قال نتنياهو، إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستكون مهمتها هي إحباط جهود إيران لتطوير السلاح النووي".
وأضاف نتنياهو، في كلمة له قبيل أداء حكومته القسم في الكنيست، أن "المهمة الأولى التي أمامنا هي إحباط جهود إيران في تطوير السلاح النووي الذي يهدد أمن إسرائيل والعالم".
وأشار إلى أن العمل على توقيع المزيد من اتفاقيات السلام يأتي على رأس أولويات حكومته في المرحلة المقبلة.