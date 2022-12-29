https://sputnikarabic.ae/20221229/برلماني-تركي-الاجتماعات-مع-سوريا-ستستمر-في-2023-وقد-ندعو-إيران-للمشاورات-1071752753.html

برلماني تركي: الاجتماعات مع سوريا ستستمر في 2023... وقد ندعو إيران للمشاورات

برلماني تركي: الاجتماعات مع سوريا ستستمر في 2023... وقد ندعو إيران للمشاورات

قال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أورهان مير أوغلو، اليوم الخميس، إن الاجتماعات المقبلة بين الوزراء السوريين والأتراك، من المرجح عقدها خلال عام... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T21:48+0000

2022-12-29T21:48+0000

2022-12-29T21:48+0000

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أنطاكية- سبوتنيك. كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، عن عرضه قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى قادة أجهزة الاستخبارات، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناقشات جرت في "أجواء بناءة".من جانبه قال أورهان مير أوغلو لوكالة "سبوتنيك": "من المعقول بالتأكيد أن نعتقد أن الاتصالات بين تركيا وسوريا ستستمر في عام 2023، وقد يُعقد الاجتماع الثاني في أنقرة، والاجتماع التالي في دمشق". وبحسب النائب، فإن هذه الاتصالات ستساعد تركيا وسوريا على كسر الجليد بينهما.وأضاف مير أوغلو أن الاجتماع الثلاثي الأخير لوزراء الدفاع في موسكو مهم من حيث الارتقاء بالعلاقات بين روسيا وتركيا إلى مستوى أكثر استراتيجية، مضيفا أن إيران التي لم تشارك في الاجتماعات السابقة "ستمنح مقعدا على الطاولة".

https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-لن-نقدم-على-خطوة-تضع-الإخوة-السوريين-في-مأزق-1071751664.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, روسيا