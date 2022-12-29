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https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-لن-نقدم-على-خطوة-تضع-الإخوة-السوريين-في-مأزق-1071751664.html
تركيا: لن نقدم على خطوة تضع الإخوة السوريين في مأزق
تركيا: لن نقدم على خطوة تضع الإخوة السوريين في مأزق
أكدت الحكومة التركية أنها لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء من يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T20:32+0000
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أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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جاء هذا في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار أكار إلى أنه شارك في اجتماع ثلاثي في موسكو يوم الأربعاء، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا وسوريا.وقال وزير الدفاع: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دمشق ترغب بعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى ضرورة تأمين كل ما يلزم لإنجاح ذلك.وعلق الوزير التركي على الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، بالقول إن المباحثات كانت مفيدة.وشدد على ضرورة وأهمية التواصل مع سوريا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

تركيا: لن نقدم على خطوة تضع الإخوة السوريين في مأزق

20:32 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Stringer
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أكدت الحكومة التركية أنها لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء من يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.
جاء هذا في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".
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وأشار أكار إلى أنه شارك في اجتماع ثلاثي في موسكو يوم الأربعاء، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا وسوريا.
وقال وزير الدفاع: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دمشق ترغب بعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى ضرورة تأمين كل ما يلزم لإنجاح ذلك.
وعلق الوزير التركي على الاجتماع الثلاثي في موسكو، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، بالقول إن المباحثات كانت مفيدة.
وشدد على ضرورة وأهمية التواصل مع سوريا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.
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