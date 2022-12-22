https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الإيرانية-لزيلينسكي-صبرنا-على-مزاعم-تزويد-روسيا-بالمسيرات-لن-يكون-بلا-حدود-1071497253.html
الخارجية الإيرانية لزيلينسكي: صبرنا على مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات لن يكون بلا حدود
الخارجية الإيرانية لزيلينسكي: صبرنا على مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات لن يكون بلا حدود
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم كييف بشأن تسليم طائرات من دون طيار لروسيا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:28+0000
2022-12-22T16:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حسب تصريحات له اليوم الخميس، مزاعم أوكرانيا بشأن نقل طائرات مسيرة إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة، وأكد أن طهران لم تنقل الطائرات المسيرة إلى أي طرف في النزاع.وقال كنعاني: "أؤكد مرة أخرى أن إيران لم تزود أي طرف بأي معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، لقد احترمنا دائمًا السلامة الإقليمية للبلدان، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب أن يعلم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صبر إيران لن يكون بلا حدود".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم بعد ذلك في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.طالع أيضا: إيران تعتبر تحقيق الأمم المتحدة بشأن مزاعم بيع طائرات مسيرة إلى روسيا "غير قانوني"
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الإيرانية لزيلينسكي: صبرنا على مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات لن يكون بلا حدود
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انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم كييف بشأن تسليم طائرات من دون طيار لروسيا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.
موسكو - سبوتنيك. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حسب تصريحات له اليوم الخميس، مزاعم أوكرانيا بشأن نقل طائرات مسيرة إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة
، وأكد أن طهران لم تنقل الطائرات المسيرة إلى أي طرف في النزاع.
وقال كنعاني: "أؤكد مرة أخرى أن إيران لم تزود أي طرف بأي معدات
عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، لقد احترمنا دائمًا السلامة الإقليمية للبلدان، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب أن يعلم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صبر إيران لن يكون بلا حدود".
يشار إلى أن المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية أندري يوسوف، كان قد صرح في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول، الجاري، بأن روسيا تلقت شحنة جديدة من طائرات "شاهد -136" كاميكازي (انتحارية) إيرانية الصنع من طهران.
واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم بعد ذلك في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.