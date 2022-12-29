https://sputnikarabic.ae/20221229/مينسك-حادثة-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-في-بيلاروسيا-تشبه-ما-حدث-في-بولندا-1071738181.html
مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا
مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا
أعلن المفوض العسكري لمقاطعة "بريست" في بيلاروسيا، أوليغ كونوفالوف، اليوم الخميس، أن حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني مشابهة لتلك التي حصلت في بولندا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:19+0000
2022-12-29T14:19+0000
2022-12-29T14:19+0000
العالم
بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وفي مقطع فيديو له نشر على موقع اللجنة التنفيذية لمقاطعة "برست" على "تلغرام"، قال المسؤول البيلاروسي: "اليوم، في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتزامن مع توقيت موسكو)، سجل سقوط صاروخ "إس 300" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفو، في حادثة مشابهة لما حدث مؤخرا، بسقوط صاروخ من نفس النوع في بولندا".ودعا كونوفالوف سكان المقاطعة لعدم القلق، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث للأسف".وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-إسقاط-صاروخ-إس-300-أوكراني-بأنظمة-الدفاع-الجوي-البيلاروسية--1071735210.html
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العالم, بيلاروس
مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا
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أعلن المفوض العسكري لمقاطعة "بريست" في بيلاروسيا، أوليغ كونوفالوف، اليوم الخميس، أن حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني مشابهة لتلك التي حصلت في بولندا.
مينسك - سبوتنيك. وفي مقطع فيديو له نشر على موقع اللجنة التنفيذية لمقاطعة "برست" على "تلغرام"، قال المسؤول البيلاروسي: "اليوم، في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتزامن مع توقيت موسكو)، سجل سقوط صاروخ "إس 300"
تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفو، في حادثة مشابهة لما حدث مؤخرا، بسقوط صاروخ من نفس النوع في بولندا".
ودعا كونوفالوف سكان المقاطعة لعدم القلق، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث للأسف".
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300"
مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.