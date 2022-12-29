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https://sputnikarabic.ae/20221229/مينسك-حادثة-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-في-بيلاروسيا-تشبه-ما-حدث-في-بولندا-1071738181.html
مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا
مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا
أعلن المفوض العسكري لمقاطعة "بريست" في بيلاروسيا، أوليغ كونوفالوف، اليوم الخميس، أن حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني مشابهة لتلك التي حصلت في بولندا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:19+0000
2022-12-29T14:19+0000
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بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وفي مقطع فيديو له نشر على موقع اللجنة التنفيذية لمقاطعة "برست" على "تلغرام"، قال المسؤول البيلاروسي: "اليوم، في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتزامن مع توقيت موسكو)، سجل سقوط صاروخ "إس 300" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفو، في حادثة مشابهة لما حدث مؤخرا، بسقوط صاروخ من نفس النوع في بولندا".ودعا كونوفالوف سكان المقاطعة لعدم القلق، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث للأسف".وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-إسقاط-صاروخ-إس-300-أوكراني-بأنظمة-الدفاع-الجوي-البيلاروسية--1071735210.html
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العالم, بيلاروس
العالم, بيلاروس

مينسك: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني في بيلاروسيا تشبه ما حدث في بولندا

14:19 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجزء من صاروخ أوكراني "توتشكا-أو" بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو"/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
جزء من صاروخ أوكراني توتشكا-أو بالقرب من مقر الحكومة في دونيتسك. وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا على دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا-أو/ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن المفوض العسكري لمقاطعة "بريست" في بيلاروسيا، أوليغ كونوفالوف، اليوم الخميس، أن حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني مشابهة لتلك التي حصلت في بولندا.
مينسك - سبوتنيك. وفي مقطع فيديو له نشر على موقع اللجنة التنفيذية لمقاطعة "برست" على "تلغرام"، قال المسؤول البيلاروسي: "اليوم، في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتزامن مع توقيت موسكو)، سجل سقوط صاروخ "إس 300" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفو، في حادثة مشابهة لما حدث مؤخرا، بسقوط صاروخ من نفس النوع في بولندا".
ودعا كونوفالوف سكان المقاطعة لعدم القلق، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحالات تحدث للأسف".
وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
بيلاروسيا تسقط صاروخ "إس 300" أوكراني بأنظمة الدفاع الجوي
12:50 GMT
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروس، أفادت في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
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