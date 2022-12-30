https://sputnikarabic.ae/20221230/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بمنع-وصول-4-سفن-وقود-إلى-ميناء-الحديدة-1071774256.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول 4 سفن وقود إلى ميناء الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول 4 سفن وقود إلى ميناء الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، باحتجاز 4 سفن وقود كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T16:49+0000

2022-12-30T16:49+0000

2022-12-30T16:49+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شركة النفط اليمنية في صنعاء، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز 4 سفن وقود ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، "أتاحت توفير ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر موانئ الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله".وأعلنت "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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