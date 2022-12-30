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https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-شخصا-تسلل-من-سوريا-1071758608.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا تسلل من سوريا
الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا تسلل من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال شخص تسلل من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:48+0000
2022-12-30T08:48+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إن "قوات جيش الدفاع اعتقلت يوم الأربعاء مشتبها فيه اجتاز الخط الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أنه "تم اعتقال المشتبه فيه شرقي السياج الأمني خلال كمين استباقي في جنوب هضبة الجولان".وأوضح البيان أن "المشتبه به تم نقله لمتابعة التحقيق لدى أجهزة الأمن وتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا تسلل من سوريا

08:48 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال شخص تسلل من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إن "قوات جيش الدفاع اعتقلت يوم الأربعاء مشتبها فيه اجتاز الخط الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أنه "تم اعتقال المشتبه فيه شرقي السياج الأمني خلال كمين استباقي في جنوب هضبة الجولان".
وأوضح البيان أن "المشتبه به تم نقله لمتابعة التحقيق لدى أجهزة الأمن وتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
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