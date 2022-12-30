https://sputnikarabic.ae/20221230/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-العقوبات-على-روسيا-يجب-أن-تظل-قائمة-في-2023-1071776030.html
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: العقوبات على روسيا يجب أن تظل قائمة في 2023
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: العقوبات على روسيا يجب أن تظل قائمة في 2023
تمسك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، بإبقاء العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا وبيلاروسيا قائمة خلال عام 2023. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T18:09+0000
2022-12-30T18:09+0000
2022-12-30T18:09+0000
مجتمع
العالم
روسيا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:3561:2004_1920x0_80_0_0_677655278cf86d3db94a3ebcc6f000b3.jpg
وقال باخ اليوم الجمعة، إن الرياضيين الأوكرانيين لديهم "تضامن كامل" من الحركة الأولمبية، وإن اللجنة الدولية تريد أن ترى فريقا أوكرانيا قويا في دورة ألعاب باريس 2024.فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على موسكو ومينسك، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع عدم تنظيم أو دعم أي أحداث رياضية دولية في روسيا أو بيلاروسيا، وعدم عرض أي رموز وطنية لهما في أي حدث رياضي.وذكر باخ في رسالة بمناسبة العام الجديد، "هذه العقوبات ضد البلدان وحكومتا روسيا وبيلاروسيا، يجب أن تظل سارية. نحن ندعم الرياضيين وأعضاء المجتمع الأولمبي الأوكراني في كل مكان بكل تضامننا".في وقت سابق من هذا الشهر، أصر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن الرياضيين الروس يجب أن يواجهوا "عزلة تامة" وألا يرحب بهم مرة أخرى في أولمبياد 2024.قال زيلينسكي لباخ إنه يعارض بشدة تحركات اللجنة الأولمبية وأولمبياد المعاقين الأمريكية، للسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة في ألعاب باريس بشرط ألا يشاركوا تحت ألوان أو أعلام بلادهم.قال المسؤولون الأمريكيون إن هناك "اهتماما بالإجماع" بين المندوبين في قمة اللجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى مسار يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/اللجنة-الأولمبية-الروسية-تصف-مشاركة-الرياضيين-الروس-في-أولمبياد-2024-بالأولوية-1070978822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a0ae20af9c55f2177f9cac004a765de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رياضة
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: العقوبات على روسيا يجب أن تظل قائمة في 2023
تابعنا عبر
تمسك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، بإبقاء العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا وبيلاروسيا قائمة خلال عام 2023.
وقال باخ اليوم الجمعة، إن الرياضيين الأوكرانيين لديهم "تضامن كامل" من الحركة الأولمبية، وإن اللجنة الدولية تريد أن ترى فريقا أوكرانيا قويا في دورة ألعاب باريس 2024.
فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على موسكو ومينسك، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع عدم تنظيم أو دعم أي أحداث رياضية دولية في روسيا أو بيلاروسيا، وعدم عرض أي رموز وطنية لهما في أي حدث رياضي
.
وذكر باخ في رسالة بمناسبة العام الجديد، "هذه العقوبات ضد البلدان وحكومتا روسيا وبيلاروسيا، يجب أن تظل سارية. نحن ندعم الرياضيين وأعضاء المجتمع الأولمبي الأوكراني في كل مكان بكل تضامننا".
في وقت سابق من هذا الشهر، أصر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن الرياضيين الروس يجب أن يواجهوا "عزلة تامة" وألا يرحب بهم مرة أخرى في أولمبياد 2024.
قال زيلينسكي لباخ إنه يعارض بشدة تحركات اللجنة الأولمبية وأولمبياد المعاقين الأمريكية، للسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة في ألعاب باريس بشرط ألا يشاركوا تحت ألوان أو أعلام بلادهم.
قال المسؤولون الأمريكيون إن هناك "اهتماما بالإجماع
" بين المندوبين في قمة اللجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى مسار يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالعودة إلى المنافسة.