https://sputnikarabic.ae/20221230/لابيد-يكشف-عن-فحوى-ورقة-تركها-على-مكتب-رئيس-الوزراء-قبل-مغادرته-1071771604.html
لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب رئيس الوزراء قبل مغادرته
لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب رئيس الوزراء قبل مغادرته
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد عن فحوى ورقة تركها على مكتبه قبل تسليمه أمس الخميس، لخلفه رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:58+0000
2022-12-30T14:58+0000
2022-12-30T14:58+0000
إسرائيل
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جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد- الذي أصبح رسميا رئيسا للمعارضة- على حسابه بموقع تويتر.وكتب لابيد "تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء"، مرفقا تغريدته بصورة ورقة مطبوع عليها كلمتي "رئيس الوزراء"، فيما كتب تحتها بخط اليد "لابيد- 2024"، في إشارة إلى تعهده بالعودة إلى المنصب في ذلك العام.وأمس الخميس أدت الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، اليمين الدستورية لتتسلم مهام عملها.وتضم الحكومة الجديدة أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي وسط مخاوف في الداخل والخارج من تداعيات نهجها المتشدد.وغادر لابيد السلطة بعدما خسر معسكره الانتخابات التي جرت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما وصل معسكره إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران 2021.وكانت المرة الأولى التي تولى فيها نتنياهو المنصب في الفترة بين عامي 1969- 1999 قبل أن يعود رئيسا للوزراء لـ 12 عاما متواصلة بين 2009-2021.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب رئيس الوزراء قبل مغادرته
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد عن فحوى ورقة تركها على مكتبه قبل تسليمه أمس الخميس، لخلفه رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد- الذي أصبح رسميا رئيسا للمعارضة- على حسابه بموقع تويتر.
وكتب لابيد
"تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء"، مرفقا تغريدته بصورة ورقة مطبوع عليها كلمتي "رئيس الوزراء"، فيما كتب تحتها بخط اليد "لابيد- 2024"، في إشارة إلى تعهده بالعودة إلى المنصب في ذلك العام.
وأمس الخميس أدت الحكومة الجديدة
بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، اليمين الدستورية لتتسلم مهام عملها.
وتضم الحكومة الجديدة أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي وسط مخاوف في الداخل والخارج من تداعيات نهجها المتشدد.
وغادر لابيد السلطة بعدما خسر معسكره الانتخابات التي جرت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما وصل معسكره إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران 2021.
وكانت المرة الأولى التي تولى فيها نتنياهو المنصب في الفترة بين عامي 1969- 1999 قبل أن يعود رئيسا للوزراء لـ 12 عاما متواصلة بين 2009-2021.